Від Антарктиди відколовся айсберг вагою 315 млрд тонн

Копирайт изображения COPERNICUS DATA/SENTINEL-1/@StefLhermitte Image caption На супутникових знімках можна побачити айсберг до і після того, як він відколовся від льодовика

Від шельфового льодовика Еймері у Східній Антарктиді відколовся найбільший за останні 50 років айсберг.

За своєю площею (1 600 квадратних кілометрів) айсберг D28 лише трохи поступається шотландському острові Скай.

За цим айсбергом товщиною близько 210 метрів тепер будуть ретельно стежити, оскільки такий гігантський масив льоду може стати потенційною загрозою океанським судам.

Останній раз від льодовика Еймері настільки великий айсберг відколювався на початку 1960-х. Щоправда, той айсберг був зовсім гігантським - площею 9 тисяч квадратних кілометрів.

Копирайт изображения NASA Image caption Фото "Зубу, що хитається" на початку 2000-х років. Ліворуч від нього формується D28

Еймері - третій за величиною крижаний шельф в Антарктиці, його площа - близько 40 тис. кв. км.

"Це захоплююча подія після стількох років спостережень, - розповіла BBC професорка Хелен Фрікер з Науково-дослідного інституту Скріппса (США). - Ми знали, що в підсумку це станеться, але щоб ми не дрімали, це сталося не зовсім там, де очікували".

Вчені розраховували, що айсберг відколеться трохи на схід, де розташована частина шельфу під назвою "зуб, що хитається". Вчені передбачали, що "зуб, що хитається" відвалиться між 2010 і 2015 роками. Але він як і раніше тримається.

Хелен Фрікер підкреслює, що поява айсберга, який відколовся від льодовика, ніяк не пов'язане з глобальним потеплінням.

Супутникові знімки, які робляться з 1990-х років, показують, що шельфовий льодовик Еймері залишається в стабільному стані, попри активне танення його поверхні в літні місяці.

"В Антарктиді багато чого викликає занепокоєність, але з приводу цього конкретного шельфу підстав для тривоги немає", - каже професорка Фрікер.

Копирайт изображения Richard Coleman/UTAS Image caption У літні місяці поверхня льодовика Еймері активно тане, проте шельф знаходиться в стані рівноваги

Айсберг D28, згідно з розрахунками, має товщину приблизно 210 метрів і важить приблизно 315 мільярдів тонн.

Але він здається не таким вже й великим у порівнянні з айсбергом A68, який відколовся у 2017 році від шельфового льодовика Ларсена, що знаходиться на протилежному боці Антарктики. Зараз площа айсберга А68 в три рази більше.

Припливи і вітер будуть гнати D28 на захід. Мине кілька років, перш ніж цей айсберг розвалиться на шматки і повністю розтане.

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