Трамп запропонував арештувати за зраду ключового опонента в Конгресі

Копирайт изображения Getty Images Image caption Трамп бажає, аби спецслужби взялися за його опонента

Президент США Дональд Трамп звинуватив конгресмена-демократа Адама Шиффа у державній зраді. Шифф фактично керує розслідуванням дій президента в рамках процедури імпічменту.

Приводом для звинувачень став виступ Шиффа в Палаті представників США, в якому той коротко переповідав присутнім зміст телефонної розмови Трампа з президентом України Володимиром Зеленським 25 липня.

На думку Трампа, конгресмен свідомо спотворив його слова.

Арешт за держзраду?

Копирайт изображения Getty Images Image caption Раніше Шифф звинувачував Трампа у змові з Росією

Шифф є головою комітету з розвідки Палати представників США.

Саме він першим розповів, що спецслужби США розслідують скаргу офіцера розвідки, пов'язану з дзвінком Трампа Зеленському.

Трамп вважає, що Шифф невірно представив зміст його розмови із Зеленським.

У понеділок президент США написав у Twitter, що конгресмен "незаконно придумав ХИБНІ і жахливі свідчення, видав їх за найважливіші слова в моїй розмові з українським президентом і прочитав їх вголос перед Конгресом і американським народом". Допис він закінчив питанням "Арешт за держзраду?"

Пропустити Twitter допис , автор: @realDonaldTrump Rep. Adam Schiff illegally made up a FAKE & terrible statement, pretended it to be mine as the most important part of my call to the Ukrainian President, and read it aloud to Congress and the American people. It bore NO relationship to what I said on the call. Arrest for Treason? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 30 вересня 2019 р.

Шифф виступав на засіданні комітету Палати представників з розвідки в четвер, наступного дня після публікації стенограми розмови Зеленського з Трампом на сайті Білого дому.

У неділю Трамп назвав виступ Шиффа "ймовірно, найбільш кричущою брехнею", що прозвучала в стінах Палати за всю її історію, і припустив, що конгресмен має бути "допитаний на вищому рівні за шахрайство і держзраду".

Конгресмен фактично очолив розслідування в рамках процесу імпічменту Трампа. До обрання конгресменом у 2000 році Шифф обіймав посаду прокурора в штаті Каліфорнія і брав участь в імпічменті федеральних суддів.

Шифф відкинув звинувачення в державній зраді в інтерв'ю телеканалу ABC.

"Президент вірить, що йому від Бога даровано право розводити іноземних лідерів на допомогу для його переобрання", - сказав Шифф.

Скандальна розмова

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В опублікованій стенограмі розмови, яка відбулася 25 липня, Трамп закликає Зеленського співпрацювати з його адвокатом Руді Джуліані, критикує "несправедливе звільнення" українського генерального прокурора Віктора Шокіна і негативно оцінює експосла США в Україні Марі Йованович.

Він також згадує про розслідування Шокіна щодо компанії Burisma, у наглядовій раді якої працював Хантер Байден - син колишнього віцепрезидента США Джо Байдена, який є можливим суперником Трампа на виборах.

"Є багато розмов про сина Байдена, що Байден зупинив розслідування, і багато хто хоче дізнатися більше про це. Тому, якщо б ви могли зробити щось разом з генпрокурором, було б чудово. Байден хвалився, що зупинив обвинувачення, якби ви могли глянути на це... Це мені здається жахливим", - коментує Дональд Трамп цю справу.

Зеленський у відповідь обіцяє президенту США, що новий генпрокурор України буде на 100% його людиною, що він вивчить ситуацію.

"Він чи вона займеться ситуацією, особливо компанією, яку ви згадали щодо цього питання (йдеться про компанію Burisma, в раді директорів якої працював син Джо Байдена Хантер Байден, розслідування щодо якої проводив генпрокурор Шокін. - Ред.)", - обіцяє Зеленський.

Трамп та імпічмент

Ввечері 24 вересня Спікер Палати представників Ненсі Пелосі заявила, що розпочинає формальну процедуру імпічменту президента Дональда Трампа.

Пелосі дала вказівку комітетам Палати представників визначити, чи дійсно існують підстави для відсторонення Трампа від влади.

В разі, якщо комітети дійдуть висновку, що докази провини президента є достатніми, вони рекомендуватимуть провести голосування щодо імпічменту у нижній палаті Конгресу.

Для схвалення цього рішення достатньо буде простої більшості голосів.

Після цього питання про імпічмент має бути розглянуто Сенатом - верхньою палатою Конгресу. Тут для схвалення імпічменту, за це має проголосувати дві третини законодавців.

Наразі Сенат контролюється республіканцями і до цього часу експерти називали підтримку ними імпічменту малоймовірною.

Сам Дональд Трамп усі звинувачення на свою адресу заперечує. За його словами, розмова із Зеленським була "ідеально чудовою і рутинною".

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