Трамп просив прем'єра Австралії дискредитувати розслідування щодо Росії

Копирайт изображения AFP/Getty Images Image caption Прем'єр Австралії Скотт Моррісон вважається одним з найближчих союзників Трампа

Президент США Дональд Трамп дзвонив прем'єр-міністру Австралії Скотту Моррісону і просив його допомогти у ситуації, що склалася з розслідуванням щодо втручання Росії у вибори в США, яким займався спецпрокурор Роберт Мюллер. Цю інформацію підтвердили австралійські чиновники.

Пан Трамп попросив очільника австралійського уряду допомогти знайти докази, щоб дискредитувати розслідування, повідомляють американські та австралійські ЗМІ.

Австралія підтвердила, що така розмова мала місце, а очільник австралійського уряду погодився допомогти.

Викриття сталося вже після того, як Трамп зіткнувся з процедурою імпічменту через його телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським.

Президента США звинуватили в тиску на лідера України аби той перезапустив розслідування щодо сина його можливого суперника на виборах 2020 року Джо Байдена. Демократи у Палаті представників розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту, а в понеділок адвокату президента Руді Джуліані вручили повістку до суду.

Доступ до стенограми розмови між австралійським прем'єром Моррісоном та Дональдом Трампом був обмежений в Білому домі невеликою кількістю помічників президента, що суперечить звичайному протоколу. Такі ж обмеження стосувалися і стенограми розмови з Зеленським. Це викликало занепокоєння, що працівники Білого дому намагаються приховати записи про розмови президента з певними закордонними лідерами.

Розслідування, яке проводив спецпрокурор Роберт Мюллер у 2017-2019 роках, з'ясовувало, чи домовлявся Дональд Трамп та його оточення про координацію дій з Росією на президентських виборах 2016 року. Його результати були опубліковані в квітні 2019 року.

Не було знайдено доказів того, що штаб Трампа перебував у злочинній змові з Росією для впливу на вибори.

Розслідування Трамп безжально критикував як "полювання на відьом". У травні 2019 року він оголосив, що новий генеральний прокурор США Вільям Барр розбиратиметься, як воно відбувалося.

Посол Австралії в США Джо Хокі написав до Білого дому, запропонувавши допомогти з будь-яким переглядом розслідування, повідомляють австралійські ЗМІ.

У заяві у вівторок австралійський уряд повідомив, що "завжди готовий надати допомогу та співпрацювати з зусиллями, які допоможуть пролити більше світла на питання, які розслідувалися".

"Прем'єр-міністр підтвердив цю готовність знову", - йдеться у повідомленні.

Очільник уряду Австралії належить до найближчих міжнародних союзників Дональда Трампа і отримав запрошення на вечерю у Білому Домі минулого тижня, яке, за звичай, отримують лише найближчі іноземні лідери.

Дзвінок, під час якого обговорювали розслідування Мюллера, відбувся незадовго до цього візиту, повідомляє New York Times.

Розслідування щодо втручання Росії. До чого тут Австралія?

Річ у тому, що розслідування щодо підозр у змові штабу Трампа з Росією частково було спровоковано австралійськими чиновниками, які повідомили ФБР про занепокоєність з боку одного з австралійських дипломатів.

Олександр Даунер, тодішній верховний комісар Австралії у Британії, де-факто посол, заявив, що колишній радник Трампа Джордж Пападопулос заявив йому в травні 2016 року, що в Москві накопичують "брудну білизну" на Гілларі Клінтон.

"Він сказав... що росіяни можуть оприлюднити деяку інформацію, яка може завдати шкоди Гілларі Клінтон", - пізніше повідомив пан Даунер ABC.

Джордж Пападопулос заперечує, що колись обговорював подібну інформацію. Він відсидів два тижні у в'язниці у 2018 році після того, як визнав себе винним у брехні у ФБР щодо зустрічей, які він мав зі "зв'язковими" з Росії.

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