Україна узгодила "формулу Штайнмаєра" на переговорах у Мінську

Копирайт изображения UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у Берліні

Українська делегація узгодила текст так званої "формули Штайнмаєра", повідомив Володимир Зеленський під час брифінгу в Офісі президента. Ця формула має бути імплементована у новий закон про особливий статус Донбасу.

За словами Зеленського, "формула Штайнмаєра" - це "страшилка", якою українців довго лякали, але насправді йдеться про "одне-два речення".

"Це схвалення тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за демократичними стандратами", - пояснив Зеленський.

"Це означає, що ніяких виборів під дулом кулеметів немає і не може бути. Це ж зрозуміло, що якщо йдеться про демократичні вибори, то не може бути людей з кулеметами. Якщо там хтось буде, то не буде виборів. Ми ніколи на це не підемо", - додав президент.

За його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус, який буде розроблений найближчим часом - "в публічному обговоренні з суспільством".

"У цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії, не буде ніякої капітуляції", - запевнив Зеленський.

На узгодженні формули тривалий час наполягала Москва - без цього зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського у форматі "нормандської четвірки" називали неможливою.

"Запитань стало більше, ніж було"

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи виступ президента, зазначив, що запитань щодо "формули Штайнмаєра" стало більше, ніж було до цього.

"Формула Штайнмаєра не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій, тобто дорожню карту. Тобто запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України", - пише Клімкін.

"Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас - питання нашого існування як єдиної та соборної держави", - додає ексміністр.

Партія "Голос" вже оприлюднила на своєму сайті заяву, в якій вимагає проведення закритого засідання Ради, під час якого Володимир Зеленський має пояснити деталі узгодження "формули Штайнмаєра".

У заяві йдеться, що з озвученої інформації зрозуміти, які саме домовленості були досягнуті в Мінську, неможливо.

"Ми категорично проти проведення виборів на окупованих територіях Донбасу без повного і безумовного контролю української держави над українсько-російським кордоном", - кажуть в "Голосі".

Суперечлива формула

Упродовж остнніх тижнів план або формула Франка Вальтера-Штайнмаєра - нині президента Німеччини, а до цього - міністра закордонних справ ФРН, - була причиною бурхливих суперечок серед українських політиків - переважно через різне трактування її змісту.

За однією з версій, план Штайнмаєра передбачає, що після того, як ОБСЄ визнає вибори на Донбасі легітимними, пропонується внести зміни до Конституції і закріпити особливий статус Донбасу. Лише після цього передбачається виведення військ з української території і встановлення Україною контролю над кордоном з Росією.

Критики такого сценарію наполягали, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод, і лише потім - політична. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний зранку у вівторок оприлюднив документ під назвою "Імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство" - саме його нібито і планувалося підписати в Мінську.

У документі, який оприлюднив Безсмертний, йдеться переважно про те, що вибори на Донбасі мають бути визнані ОБСЄ такими, що відбулися у відповідності до міжнародних стандартів та українського законодавства.

Жодних згадок про безпекову частину Мінських угод, зокрема про відведення військ, у документі, поширеному паном Безсмертним, немає.

Узгодження "формули Штайнмаєра" могло відбутися ще 18 вересня, проте в той день формулу так і не погодили. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко тоді заявив, що це сталося через "технічне непорозуміння". Окрім того, сказав він, українська сторона висловила певні зауваження щодо тексту документу.

Речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер тоді заявила, що реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише за умови виконання наступних умов:

"Повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань, іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів вздовж всієї лінії розмежування; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ й іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і Мінськими угодами", - написала Оліфер у Facebook.

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