Данилюк назвав причиною своєї відставки ситуацію з Приватбанком

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Колишній секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Данилюк розповів ВВС News Україна про свої стосунки з Андрієм Богданом і що однією з головних причин його відставки є спроба запобігти "неправильним рішенням в процесі Приватбанку".

30 вересня президент Володимир Зеленський задовольнив заяву Олександра Данилюка про відставку з посади секретаря РНБО. Пан Данилюк займав цю посаду з травня 2019 року.

"В мене є принципова позиція. Я вважаю, що на цей момент я не можу далі виконувати свої функції", - вказав пан Данилюк.

За його словами, одна з головних проблем, яка стала причиною його відставки, - це ситуація з можливим скасуванням націоналізації Приватбанку.

"Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі Приватбанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", - пояснює пан Данилюк.

Найбільший комерційний банк країни "Приватбанк" націоналізували наприкінці 2016 року. Раніше він належав олігарху Ігорю Коломойському.

Це рішення підтримували західні партнери та МВФ через надзвичайно поганий фінансовий стан банку і потребу влити в нього понад сотню мільярдів гривень.

Колишні власники банку наразі намагаються домогтись скасування рішення про націоналізацію у суді. Суд першої інстанції раніше вже задовольнив позов пана Коломойського і зараз справа перебуває на етапі апеляції.

Саме Олександр Данилюк був міністрів фінансів, коли ухвалювалось рішення про націоналізацію.

Копирайт изображения прес-служба РНБО

На уточнення, які саме можуть бути неправильні рішення щодо Приватбанку, пан Данилюк уточнив, що це скасування націоналізації.

"Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ", - вважає Олександр Данилюк.

Він також проти компромісів у цьому питанні з колишніми власниками, про можливість яких нещодавно заявляв Ігор Коломойський.

"Я не розумію, про який компроміс може йтися. Якщо вони включають в себе виплату певної компенсації, тоді це називається не компроміс, а здача інтересів", - вважає екссекретар РНБО.

На уточнення, чи відміна приватизації автоматично зупинить співпрацю з МВФ, пан Данилюк заявив: "З моєї точки зору, так, однозначно".

За його словами, якщо влада проігнорує його застереження, "то українцям треба хвилюватись".

При цьому Олександр Данилюк заперечив чутки про те, що може поїхати працювати послом України в США, і підтвердив, що мав непрості стосунки з головою Офісу президента Андрієм Богданом.

"Буду казати неправду, якщо скажу, що в нас прекрасні дружні стосунки. В нас непрості стосунки з моменту самої кампанії, цього не приховую. Просто маю інше бачення та підходи до розвитку ситуації. Я не підходжу до проблем з позиції "все вирішимо", - каже Данилюк.

"Вважаю, що держава має працювати інакше, без ручного контролю. Мають бути сильні інституції", - додав він.

На питання про те, чи впливає на дії пана Богдана Ігор Коломойський, Данилюк відповів: "Не хочу це коментувати. Давайте дивитись на те, що відбувається. Мова не про персоналії. Є системна проблема. Є люди, які мають конфлікт інтересів, і Андрій - один із них".

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