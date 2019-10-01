"Спіймали на гачок": Безсмертний - про узгодження "формули Штайнмаєра"

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Ввечері 1 жовтня Володимир Зеленський повідомив, що Україна узгодила текст так званої "формули Штайнмаєра", яка у майбутньому має бути імплементована в новий закон про особливий статус Донбасу.

Ця формула, за словами президента, передбачає схвалення в Україні тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який стане постійним в разі, якщо ОБСЄ визнає місцеві вибори на цих територіях демократичними.

Проведення демократичних виборів, запевнив Зеленський, автоматично означає, що з Донбасу будуть виведені війська.

"Це ж зрозуміло, що якщо йдеться про демократичні вибори, то не може бути людей з кулеметами. Якщо там хтось буде, то не буде виборів. Ми ніколи на це не підемо", - сказав він.

На прохання BBC News Україна, узгодження тексту "формули Штайнмаєра" прокоментував колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний.

"Найкраще, що може зробити Зеленський, - нічого не підписувати"

За словами Безсмертного, щоб робити остаточні висновки щодо змісту документу, треба отримати його повний текст. Водночас, за його даними, під час переговорів туди внесли певні "додатки", які ще не були озвучені.

Втім, каже Безсмертний, все це не має особливого значення: "Їх (росіян - Ред.) цікавило тільки одне: щоб лідери "нормандського формату" це підписали. Бо що це дає? Це дає можливість тиснути на Україну щодо введення в дію закону про особливий порядок і про проведення виборів на окупованих територіях. Найголовніше - їм треба, щоб Україна підписалася під словом "вибори".

"Далі включається система виборів, які вони (росіяни - Ред.) організовують, після того забезпечується верифікація ОБСЄ. У ПАРЄ теж говорили, що Росію не повернуть, поки та не виконає певні умови. Виконала? Ні, не виконала. Так і тут".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у Берліні

Безсмертний також не вірить, що вирішити проблемні питання можна буде під час зустрічі в "нормандському форматі".

"Найкраще, що може бути на Нормандському саміті, - це якщо Зеленський нічого не підпише. Не дай боже він під цим підпишеться… Далі - хочеш миру, готуйся до війни".

"Помилка була зроблена тоді, коли вони замінили свою ж позицію соціально-гуманітарних програм на дискусії навколо "формули Штайнмаєра". Їх просто впіймали на цей гачок. Наживкою була процедура обміну, він і запустив цей маховик", - каже Безсмертний.

"Ніяких виборів під дулом кулеметів"

Під час брифінгу в Офісі президента Володимир Зеленський назвав "формулу Штайнмаєра" "страшилкою", якою всіх лякають, проте насправді жодних проблем у ній немає.

"Формула Штайнмаєра - це схвалення тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за демократичними стандартами", - пояснив Зеленський.

"Це означає, що ніяких виборів під дулом кулеметів немає і не може бути. Це ж зрозуміло, що якщо йдеться про демократичні вибори, то не може бути людей з кулеметами. Якщо там хтось буде, то не буде виборів. Ми ніколи на це не підемо", - додав президент.

За його словами, "формула Штайнмаєра" має бути імплементована в новий закон про особливий статус, який буде розроблений найближчим часом - "в публічному обговоренні з суспільством".

"У цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії, не буде ніякої капітуляції", - запевнив Зеленський.

Упродовж останніх тижнів можливе підписання "формули Штайнмаєра" викликало бурхливі обговорення в Україні - переважно через різне трактування її змісту.

За однією з версій, план Штайнмаєра передбачає, що після того, як ОБСЄ визнає вибори на Донбасі легітимними, пропонується внести зміни до Конституції і закріпити особливий статус Донбасу. Лише після цього передбачається виведення військ з української території і встановлення Україною контролю над кордоном з Росією.

Критики такого сценарію наполягали, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод, і лише потім - політична. Тобто, виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

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