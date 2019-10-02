Студент з шаблею напав на училище в Фінляндії: є жертви

Копирайт изображения EPA Image caption Один із поранених - працівник поліції

Одна людина загинула, ще 10 отримали поранення після того, як на професійне училище у фінському місті Куопіо напав невідомий, озброєний шаблею.

Свідок нападу розповів фінським ЗМІ, що людина з мечем увірвалася в коледж і почала кидатися на людей.

За даними поліції, нападник мав при собі холодну і вогнепальну зброю.

Як повідомляє фінське видання Yle, поліція повідомила, що нападник - 1994 року народження, громадянин Фінляндії і корінний фінн. Він є студентом училища.

Під час нападу він використовував схожу на шаблю холодну зброю.

Училище розташоване у місцевому торговельному центрі. Правоохоронці, які прибули на місце події, відкрили по нападнику вогонь: його вдалося поранити.

Ще один свідок нападу розповів, що бачив озброєних поліцейських і чув принаймні два постріли.

Двоє постраждалих наразі перебувають в лікарні у важкому стані.

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У коледжі, про який йде мова, навчаються близько 600 людей і працює 40 викладачів. Наразі не зрозуміло, скільки людей перебували у закладі в момент нападу.

Одна жінка розповіла журналістам, що надала першу допомогу викладачці, яку серйозно поранили в руку.

Відомо, що нападник зайшов до училища вдень. Він дістав меч і напав на вчительку. Та намагалася втекти, а учні почали закидувати нападника стільцями.

Інший свідок каже, що одну зі студенток поранили в живіт і шию.

Прем'єр-міністр Фінляндії Антті Рінне назвав напад шокуючим.

Фінляндія вважається безпечною країною. У 2017 році там було зареєстровано 73 вбивства, водночас, як відзначають фахівці, у дуже багатьох жителів є вогнепальна зброя.

Проте масові вбивства траплялися в історії країни. У 2008 році 22-річний студент коледжу застрелив інших 9 студентів та викладача в місті Каухайокі, після чого вбив самого себе.

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