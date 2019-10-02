Принц Гаррі: "Моя дружина стає жертвою впливових сил"

Копирайт изображения Getty Images Image caption Принц Гаррі вважає, що його дружина стала жертвою "безжальної кампанії" в таблоїдах

Герцогиня Сассекська Меган подала позов проти британської газети Mail on Sunday. Вона вважає, що газета незаконно опублікувала її лист.

Принц Гаррі заявив, що вдатися до таких заходів його дружину змусила "безперервна пропаганда".

"Я втратив матір, і зараз я спостерігаю, як моя дружина стає жертвою тих самих впливових сил", - заявив Гаррі, маючи на увазі свою покійну матір, принцесу Діану.

Адвокати герцогині стверджують, що статті Mail on Sunday не відповідають дійсності і принижують особисту гідність Меган Маркл.

У лютому газета опублікувала написаний від руки незабаром після весілля лист Меган батькові.

Адвокати герцогині подали позов до Високого суду Лондона проти газети та медіакомпанії, якій вона належить. Вони звинувачують видання в неправомірному використанні приватної інформації, порушенні авторських прав і закону про захист персональних даних, ухваленого в 2018 році.

Представник Mail on Sunday заявив, що газета вважає свою статтю такою, що відповідає всім стандартам і буде захищатися в суді.

Mail on Sunday належить медіакомпанії Daily Mail and General Trust. Основним її акціонером є британський аристократ Джонатан Хармсворт, четвертий віконт Ротермер.

"Історія повторюється"

Заява принца Гаррі в зв'язку з подачею позову опублікована на офіційному сайті герцога і герцогині Сассекських.

Гаррі пише, що він і його дружина вірять у свободу преси і вважають її "наріжним каменем демократії".

"На жаль, моя дружина з нещодавнього часу стала жертвою британських таблоїдів", - додає він.

"Безжальна кампанія набирала обертів протягом останнього року, під час її вагітності і турботи про нашого новонародженого сина".

Принц згадує свою матір Діану, принцесу Уельську, і зазанчає, що зараз його "найбільший страх - що історія повторюється".

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