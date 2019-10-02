"Я зазвичай вмикаю музику, коли ріжу трупи". Як вбивали Джамаля Хашоггі

Попередження: стаття містить натуралістичні описи сцен насильства

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Я йду обсадженою деревами вулицею у тихому кварталі в центрі Стамбула і доходжу до маєтку бежевого кольору, обвішаного камерами відеоспостереження.

Рік тому, 2 жовтня 2018 року, саудівський журналіст Джамаль Хашоггі, який перебував у добровільному вигнанні, тією самою дорогою йшов до консульства своєї країни. Його зняли камери відеоспостереження. Це останнє прижиттєве зображення Хашоггі.

2 жовтня минулого року він увійшов до консульства Саудівської Аравії. Його вбила група, яку спеціально надіслали для виконання цього завдання.

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Турецькі спецслужби встановили в консульстві прослуховуючі пристрої. Тому підготовка і виконання плану вбивства були повністю записані. Цей запис чули лише кілька людей. Двоє з них погодилися розповісти про його зміст програмі BBC Panorama.

Британський адвокат, баронеса Хелена Кеннеді чула запис моменту смерті Джамаля Хашоггі.

"Моторошно чути чийсь голос, чути страх в цьому голосі і розуміти, що все це відбувалося насправді. Від цього тремтіння пронизує все тіло", - зізнається Хелена Кеннеді.

Image caption Британський адвокат, баронеса Хелена Кеннеді - одна з небагатьох, хто чув аудіозапис моменту вбивства Джамаля Хашоггі

Хелена Кеннеді робила докладні записи під час прослуховування розмов саудівських вбивць.

"Чути, як вони сміються. Це ж жахлива справа. Вони чекають там, знаючи, що людину, яка зараз увійде, вб'ють і розчленують", - говорить баронеса.

Кеннеді запросили до групи міжнародних експертів, яку очолила Аньєс Каламар, правозахисниця і спеціальна доповідачка ООН з питання позасудових убивств.

Аньєс Каламар говорила мені, що має твердий намір скористатися своїм мандатом для розслідування вбивства Хашоггі, після того як спроби почати міжнародне кримінальне розслідування в межах ООН виявилися безуспішними.

Image caption Аньєс Каламар, правозахисниця і спеціальна доповідачка ООН з питання позасудових убивств

На те, щоб переконати турецьку розвідку дозволити їй та пані Кеннеді разом з перекладачем з арабської прослухати записи з прослуховуючих пристроїв у консульстві, у пані Каламар пішов тиждень.

"Зрозуміло, що згода Туреччини надати мені доступ [до записів] ґрунтувалася на бажанні допомогти мені довести факт планування і попередньої змови", - говорить пані Каламар.

Аньєс Каламар і Хелені Кеннеді дозволили прослухати близько 45 хвилин аудіо, яке записали в консульстві протягом двох днів, коли відбувалися основні події.

Коли Джамаль Хашоггі прямував до консульства, він вже перебував у Стамбулі упродовж декількох тижнів. У Стамбулі часто оселяються вигнанці-дисиденти, критики і опоненти авторитарних режимів країн Близького Сходу.

59-річний Хашоггі, розлучений батько чотирьох дітей, незадовго до свого вбивства заручився з туркинею Хатідже Дженгіз, яка пише докторську дисертацію.

Вони хотіли оселитися в космополітичному Стамбулі, але для того, щоб одружитися з пані Дженгіз, Хашоггі потрібні були документи про розлучення.

28 вересня вони з Дженгіз зверталися до муніципальних установ у Стамбулі, але їм сказали, що для оформлення шлюбу Хашоггі необхідно отримати документи про розлучення в консульстві його країни.

"Йому нічого не залишалося, як піти за цими документами до консульства, щоб ми могли офіційно укласти шлюб, оскільки до своєї країни він повернутися не міг", - згадує пані Дженгіз під час нашої зустрічі в кафе.

Image caption Хатідже Дженгіз, наречена Джамаля Хашоггі

Пан Хашоггі не завжди був політемігрантом, вигнанцем зі своєї країни. Я познайомилася з ним років 15 тому в посольстві Саудівської Аравії в Лондоні. Тоді він був у самому серці саудівського істеблішменту - обіймав посаду помічника посла і вмів складно говорити.

Ми тоді говорили про нещодавні теракти "Аль-Кайди". Джамаль Хашоггі був особисто знайомий з лідером "Аль-Кайди" Усамою бін Ладеном, їх знайомство на той момент налічувало вже кілька десятиліть. Були часи, коли пан Хашоггі з розумінням ставився до заявленої мети "Аль-Кайди" - повалення авторитарних режимів на Близькому Сході. Але пізніше він засудив звірства угруповання. Його власні погляди стали більш ліберальними, він почав активно виступати на захист демократії.

Image caption Джамаль Хашоггі і Джейн Корбін в 2004 році. Тоді Хашоггі працював помічником посла своєї країни в Лондоні і належав до саудівському істеблішменту

У 2007 році Хашоггі повернувся на батьківщину і став головним редактором проурядової газети "Аль-Ватан" ("Батьківщина"). Але за три роки його звільнили, як він сам пояснював, за те, що "розширював межі дозволеного для обговорення в саудівському суспільстві".

У 2011 році, окрилений подіями арабської весни, пан Хашоггі відкрито виступає проти репресивного і авторитарного, з його точки зору, режиму в Саудівській Аравії. До 2017 року йому фактично заборонили публікуватися, і він вирушив у добровільне вигнання до США. Його дружину змусили подати на розлучення.

У США Джамаль Хашоггі публікував авторські колонки і статті в Washington Post.

"Коли він працював редактором у Саудівській Аравії, він перетинав "червоні лінії". Мені доводилося спостерігати, як Джамаль щоразу наражався на проблеми через те, що говорив те, що думав", - говорить його друг, журналіст і колумніст Washington Post Девід Ігнатіус.

Image caption Стаття, написана Джамалем Хашоггі у вересні 2017 року

Одним з головних об'єктів критики Хашоггі був наслідний принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман.

У західних країнах у Мухаммеда бін Салмана було чимало шанувальників. Багато хто бачив у ньому реформатора, лідера з новим баченням майбутнього своєї країни.

Але в Саудівській Аравії цей принц всіляко боровся з інакомисленням. Про це і розповідав Хашоггі на сторінках Washington Post.

Спадкоємцю престолу такий імідж на Заході був не потрібен.

Копирайт изображения Reuters Image caption Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман

"Я думаю, що це особливо дратувало спадкового принца, і він продовжував просити своїх радників зробити що-небудь, щоб вирішити "проблему Джамаля", - говорить Девід Ігнатіус, який регулярно буває в Саудівській Аравії і пише про політику Ер-Ріяда.

Коли пан Хашоггі приїхав до Стамбула, радникам наслідного принца випала нагода вирішити цю "проблему".

Коли пан Хашоггі пішов до консульства вперше, Хатідже Дженгіз довелося чекати його на вулиці.

Вона згадує, що Хашоггі вийшов з консульства в гарному гуморі. Він сказав їй, що працівники консульства не очікували його побачити і запропонували йому чай і каву.

"Він сказав, що тут немає чого боятися. Він дуже сумував за своєю батьківщиною, і знайома атмосфера підняла йому настрій", - згадує пані Дженгіз.

У консульстві Хашоггі сказали, щоб він прийшов за документами за кілька днів.

Але щойно він вийшов, працівники консульства подзвонили в Ер-Ріяд - все це було записано на прослуховуючі пристрої турецької розвідки.

"Цікаво, що під час телефонної розмови про Хашоггі говорили як про людину, яку розшукують", - розповідає Аньєс Каламар.

Імовірно, спочатку зателефонували впливовому раднику принца Сауда аль-Кахтані, очільнику так званого комунікаційного офісу наслідного принца.

"Хтось із комунікаційного офісу дав дозвіл на проведення операції. Тому є підстави говорити, що якщо до цього має відношення комунікаційний офіс, то до операції має відношення і Сауд аль-Кахтані", - говорить пані Каламар.

"Його ім'я згадувалося у зв'язку з різними іншими кампаніями проти деяких осіб в Саудівській Аравії", - говорить правозахисниця.

Копирайт изображения Twitter Image caption Сауда аль-Кахтані називали організатором операції проти Хашоггі

На адресу аль-Кахтані вже звучали обвинувачення в причетності до затримань і тортур дисидентів, наприклад жінок, арештованих за керування авто до офіційного дозволу. Також аль-Кахтані вважають відповідальним за насильницьке утримання членів саудівської аристократії, яких запідозрюють в невірності режиму.

Пан Хашоггі в своїх статтях писав, що аль-Кахтані відповідає за "чорний список" дисидентів для наслідного принца.

"Аль-Кахтані з певного моменту почав займатися секретними спецопераціями. Це стало частиною його роботи, і виконує він її з особливою жорстокістю", - говорить Ігнатіус, який займався розслідуванням діяльності впливового радника наслідного принца.

Є записи щонайменше чотирьох телефонних розмов від 28 вересня між консульством в Стамбулі і Ер-Ріяд. Серед них - розмова генерального консула і голови служби безпеки міністерства закордонних справ, який повідомив консулу про план проведення надсекретної місії, яка є "національним обов'язком".

"У мене немає жодних сумнівів в тому, що це була ретельно спланована операція, керівництво якої здійснювалося зверху. Це не чийсь експромт або самодіяльність на стороні", - говорить пані Кеннеді.

Вдень 1 жовтня три офіцери саудівської розвідки прилетіли до Стамбула. Відомо, що двоє з них працювали в адміністрації спадкового принца.

Аньєс Каламар вважає, що їх завданням була розвідка.

"Можливо, вони оглянули будівлю консульства і спробували зрозуміти, що можна зробити, а що ні", - припустила Каламар.

На тихій терасі з видом на Босфор я зустрічаюся з колишнім працівником турецької розвідки Метіном Ерсьозом, який пропрацював у спецслужбах 27 років.

Метін Ерсьоз - фахівець з Саудівської Аравії. Він каже, що розвідка королівства стала діяти набагато агресивніше після того, як Мухаммед бін Салман став спадковим принцом.

Image caption Колишній працівник розвідувальних служб Туреччини Метін Ерсьоз, експерт з Саудівської Аравії

"Вони почали здійснювати операції з викрадення людей і чинити тиск на дисидентів", - говорить Метін Ерсьоз.

"Хашоггі занадто пізно усвідомив загрозу, щоб вжити запобіжних заходів, і заплатив за це високу ціну", - говорить колишній працівник турецької розвідки.

Глибокої ночі 2 жовтня в аеропорту Стамбула приземлився приватний літак.

На борту літака було дев'ять громадян Саудівської Аравії, зокрема судмедексперт і патологоанатом, лікар Салах аль-Тубейгі.

Image caption Судмедексперт і патологоанатом Салах аль-Тубейгі

Вивчивши їхню біографію і роботу, пані Каламар дійшла висновку, що це і була група вбивць.

"Операцію провели державні службовці, вони діяли в рамках свого службового становища. У двох з них були дипломатичні паспорти", - говорить вона.

За словами Ерсьоз, така місія - це спеціальна операція, яка вимагає згоди короля Саудівської Аравії або наслідного принца.

Прилетіли до Стамбула й оселилися в готелі Mövenpick - лише за кілька хвилин пішки від саудівського консульства.

Копирайт изображения Reuters Image caption Група, яка прибула з Саудівської Аравії, реєструється у стамбульському готелі Mövenpick (кадр з встановленої в холі камери відеоспостереження)

Приблизно за кілька хвилин до 10:00 камери зовнішнього спостереження зафіксували, як один з саудівців, що прилетіли до Стамбулу, увійшов до будівлі консульства Саудівської Аравії.

Вивчивши аудіозаписи, Кеннеді дійшла висновку, що це був Махер Абдулазіз Мутреб, який керував операцією на місці.

Пана Мутреба часто можна було побачити в поїздках разом зі спадковим принцом, але він завжди тримався в тіні.

"У телефонних розмовах Мутреба і генерального консула згадувалося, що "є інформація, що Хашоггі з'явиться у вівторок", - говорить Кеннеді.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Махер Абдельазіз Мутреб прямує до будівлі консульства 2 жовтня, на годиннику камери відеоспостереження - 9:55

Пізніше вранці 2 жовтня Хашоггі зателефонували з консульства і запросили приїхати за документами.

Поки він і Дженгіз їхали до консульства, в дипмісії між Мутребом і судмедекспертом Салах аль-Тубейгі відбулася жахлива за змістом телефонна розмова.

"Він [аль-Тубейгі] говорив про те, як він проводить розтин. Чути було, що вони сміються. Він говорив: "Я зазвичай вмикаю музику, коли ріжу трупи. Іноді у мене в руці чашка кави і сигара", - переказує Хелена Кеннеді.

Із запису стає зрозуміло: лікар знав, що йому належить зробити, каже пані Кеннеді.

"Вперше у житті мені доведеться різати [труп] прямо на підлозі. Навіть якщо ти м'ясник, ти підвішуєш тушу, щоб її обробити", - так міркував саудівський судмедексперт, згадує Гелена Кеннеді.

Кабінет на верхньому поверсі консульства був підготовлений. Підлогу застелили поліетиленом. Турецькому персоналу консульства цього дня дали вихідний.

"Вони говорили про те, коли приїде Хашоггі."Коли приїде жертовна тварина? "- так вони говорили про нього", - згадує Кеннеді.

Розповідаючи мені це, пані Кеннеді дивиться у свій блокнот. В її голосі - жах.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джамаль Хашоггі заходить до будівлі консульства Саудівської Аравії (кадр з камери відеоспостереження)

О 13:15 камери спостереження фіксують, як пан Хашоггі заходить до будівлі консульства.

"Я пам'ятаю, що ми йшли, взявшись за руки, а коли підійшли до консульства, Джамаль віддав мені свій телефон і сказав: "До зустрічі, люба, почекай на мене тут", - розповідає Хатідже Дженгіз.

Хашоггі знав, що телефон у нього заберуть, і не хотів, щоб в руки влади Саудівської Аравії потрапила його особиста інформація.

Судячи із записів, його зустріла ціла приймальна комісія. Йому сказали, що у них є ордер Інтерполу на його затримання, і що він має повернутися до Саудівської Аравії.

Записи свідчать, що він відмовився написати повідомлення синові, щоб той передав родині, що з ним все гаразд.

"Був момент, коли з голосу можна було зрозуміти, як Хашоггі, який був упевненою в собі людиною, опановує страх - зростає відчуття тривоги, жаху - і він розуміє, що невдовзі відбудеться щось невиправне", - говорить пані Кеннеді.

"У тому, як змінюється його голос, є щось дуже страшне", - зізнається Хелена Кеннеді.

Пані Каламар каже, що складно зрозуміти, чи здогадувався Хашоггі про плани саудівської влади.

"Я не знаю, чи думав він про те, що його можуть вбити, але він абсолютно точно розумів, що вони можуть спробувати викрасти його. Він запитує: "Ви збираєтесь зробити мені ін'єкцію?" Йому відповідають: "Так", - розповідає Аньєс Каламар.

Кеннеді каже, що пан Хашоггі двічі запитує, чи його буде викрадено, і потім каже: "Як це можна зробити в посольстві?"

"Звуки після цього діалогу свідчать про те, що в цей момент його душать. Можливо, йому надягли пакет на голову. Рота йому також затиснули. Ймовірно рукою або чимось іншим", - говорить Каламар.

Пані Каламар вважає, що після цього почав діяти патологоанатом, який виконував вказівки керівника операції.

"Чути голос, який говорить: "Дайте йому порізати". І здається, що це голос Мутреба", - говорить Каламар.

"Потім лунає чийсь крик: "Все скінчено", і хтось ще кричить: " Зніміть це, зніміть це. Покладіть ось це йому на голову. Замотайте". Я можу тільки припустити, що в цей момент вони відокремили голову від тулуба", - говорить Аньєс Каламар.

Коли все це відбувалося, Дженгіз чекала на Хашоггі біля консульства. Минуло лише пів години з того моменту, коли він увійшов до будівлі.

"У цей час я думала про майбутнє - про весілля. Ми планували скромну церемонію для близьких", - говорить вона.

Близько 15:00 камери відеоспостереження зафіксували, як автомобілі консульства виїздять з території дипмісії і приїздять до резиденції генерального консула, що розташована за дві вулиці від консульства.

Троє людей увійшли до резиденції з валізами та поліетиленовими пакетами. Пані Каламар вважає, що в них могло бути розчленоване тіло Хашоггі.

Деякий час по тому машини їдуть. Тіло Хашоггі досі не знайшли.

В розповідях про вбивство і розчленування тіла Хашоггі часто згадується кісткова пила. Але чи була вона?

За словами пані Кеннеді, на записах не чути скреготу, характерного від хірургічного інструменту, проте чути тихе дзижчання. Турецька розвідка вважає, що це може бути звук кісткової пилки.

О 15:53 ​​камери зовнішнього спостереження фіксують, як двоє членів групи, що прибула з Саудівської Аравії, залишають консульство.

Один з чоловіків - в одязі Хашоггі, але на ньому інші черевики. У іншого чоловіка, обличчя якого приховує каптур, у руках білий поліетиленовий пакет.

Копирайт изображения Reuters Image caption Джамаль Хашоггі (зліва) і людина, одягнена в одяг Хашоггі (праворуч)

Вони йдуть у напрямку Блакитної мечеті. Коли вони знову потраплять в об'єктив камери спостереження, чоловік, одягнений в костюм Хашоггі, вже буде в іншому одязі.

У готель Mövenpick вони поїхали на таксі, яке зловили на вулиці. Також вони викинули у смітник поліетиленовий пакет - імовірно, в ньому і був одяг Хашоггі.

"Планування і організація були на високому рівні - все було зроблено для того, щоб створити враження, що з Хашоггі нічого страшного не відбулося", - говорить Каламар.

В цей час Дженгіз чекала свого нареченого біля консульства.

"Я чекала, чекала, чекала до 15:30. Потім, коли зрозуміла, що консульство вже закрилося, я підбігла до воріт і запитала, чому Джамаль не вийшов. Охоронець сказав, що не розуміє, про що я говорю", - розповідає Хатідже Дженгіз.

Біля 16:41 Дженгіз вже була у розпачі й зателефонувала давньому другові Хашоггі - Ясину Актаю. Хашоггі сам дав їй телефон друга на випадок, якщо з ним щось станеться, і він або Дженгіз потребуватимуть допомоги.

Ясин Актай - член правлячої партії Туреччини, у нього є зв'язки в керівництві країни.

"Мені зателефонували з незнайомого номера, голос дуже стурбованої чимось жінки, яку я не знаю. Вона сказала: "Мій наречений Джамаль Хашоггі зайшов до консульства Саудівської Аравії і досі не вийшов ", - розповідає Ясин Актай.

Image caption Друг Джамаля Хашоггі Ясин Актай

Ясин відразу зателефонував голові турецької розвідки і повідомив про це адміністрації президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана.

Близько 18:30 члени групи вбивць Хашоггі вже сиділи у приватному літаку, який вилітав до Ер-Ріяд. Вони залишали Стамбул менше, ніж за добу після свого прибуття.

Наступного дня влада Туреччини та Саудівської Аравії виступили із заявами щодо подій в будівлі консульства, які суперечили одна одній.

Саудівська Аравія наполягала на тому, що пан Хашоггі вийшов з консульства. Турецька влада говорила, що він досі перебуває у дипломатичній установі.

Турецька розвідка вже вивчала дані записів підслуховуючих пристроїв, встановлених у консульстві, зокрема зміст телефонних переговорів за чотири дні, що передували зникненню Хашоггі.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Будівля консульства Саудівської Аравії в Стамбулі

Чи знали вони тоді, що життя Джамаля Хашоггі в небезпеці, і якщо так, то чому не застерегли його?

"Не думаю, що вони знали. Немає жодних даних, що свідчать про те, що записи [з підслуховуючих пристроїв у консульстві] прослуховувалися в режимі реального часу", - говорить пані Каламар.

"Такі розвідувальні дії здійснюють на регулярній основі, і до цих записів повертаються лише у випадку, якщо з'являється певний привід. Вони почали прослуховувати ці записи лише тому, що Хашоггі зник і міг бути убитий", - пояснює пані Каламар.

Пан Ерсьоз розповідає, що його колишні колеги прослухали в зворотній хронології 4-5 тисяч годин аудіоматеріалу, щоб визначити ключові дні. 45 хвилин запису надали для прослуховування Кеннеді і Каламар.

За чотири дні після вбивства Хашоггі з Саудівської Аравії прилетіла ще одна група офіційних осіб. Вони заявили, що мають намір з'ясувати, що сталося.

Пані Каламар вважає, що реальним завданням цієї групи було замести всі сліди і знищити всі докази.

Консульство, згідно з міжнародним правом, є територією Саудівської Аравії, і протягом двох тижнів після зникнення Хашоггі працівники установи не пускали турецьких слідчих на територію дипмісії.

"Коли їх пустили до консульства, там уже нічого не було, навіть жодних слідів ДНК Хашоггі. Єдиний логічний висновок, який тут може бути: місце злочину було ретельно оброблене спеціальними хімічними засобами", - говорить Каламар.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Група криміналістів турецької поліції залишає будівлю консульства Саудівської Аравії в Стамбулі

Увечері того дня, коли турецьких криміналістів пустили до будівлі дипмісії, влада Туреччини заявила, що Хашоггі вбили в консульстві Саудівської Аравії.

"Джамаль не заслужив цього, він заслуговує кращої долі. Те, як вони його вбили, вбило надію в житті", - каже пані Дженгіз.

Вбивство в Стамбулі, в будівлі дипмісії, поставило владу Туреччини у скрутне становище.

Протягом кількох тижнів, попри тиск з боку Туреччини, Ер-Ріяд відмовлявся визнати, що Хашоггі був убитий. Спочатку вони говорили про бійку в консульстві, а потім озвучили версію про чиюсь приватну ініціативу.

Копирайт изображения Getty Images Image caption Акція протесту біля будівлі посольства Саудівської Аравії у Вашингтоні відбулася за шість днів після зникнення Джамаля Хашоггі

Стратегія влади Туреччини полягала в тому, щоб дозовано повідомляти місцевій і міжнародній пресі те, що було відомо розвідці. Пізніше вони запросили представників ЦРУ і вибірково деякі інші іноземні розвідувальні служби, зокрема британську МІ-6, для прослуховування записів, що підтверджують, що пана Хашоггі вбили саудівські спецслужби.

Експерти ЦРУ дійшли висновку, що ймовірність того, що Мухаммед бін Салман дав згоду на вбивство Хашоггі становить від "середньої до високої". Очільниця ЦРУ Джина Хаспел пізніше розповіла членам сенатського комітету з міжнародних відносин все, що відомо її відомству про смерть пана Хашоггі.

У грудні минулого року сенат США проголосував за припинення військової допомоги Саудівської Аравії в конфлікті в Ємені через вбивство журналіста Джамаля Хашоггі. У резолюції, ухваленій законодавцями, вина за вбивство покладалася на спадкового принца Саудівської Аравії.

У січні влада Саудівської Аравії почала суд над 11 обвинуваченими через вбивство Хашоггі. Серед них є Мутреб і доктор аль-Тубейгі, але немає ймовірного організатора вбивства - впливового радника принца Сауда аль-Кахтані.

Йому не було висунуто звинувачення, його навіть не викликали до суду для надання свідчень у справі про вбивство Джамаля Хашоггі.

Мені розповіли, що зараз аль-Кахтані тримають в ізоляції, він не спілкується ні з ким, навіть з власною родиною. При цьому він продовжує залишатися на зв'язку зі спадковим принцом.

Висновок у звіті Аньєс Каламар Раді ООН з прав людини однозначний: "Немає жодних підстав для того, щоб, згідно з міжнародним правом, вбивство Хашоггі можна було б кваліфікувати якось інакше, ніж як вбивство, вчинене державою".

Кеннеді каже, що аудіозаписи з консульства не можна залишати без наслідків.

"У консульстві скоїли щось карколомне і жахливе. Міжнародна спільнота зобов'язана наполягати на проведенні міжнародного судового розслідування на найвищому рівні", - говорить вона.

Анкара зажадала екстрадиції до Туреччини всіх осіб, причетних до вбивства Хашоггі, щоб вони постали перед судом в Стамбулі. Однак Ер-Ріяд відкинув вимогу турецької влади.

Влада Саудівської Аравії відмовилися відповісти на запитання програми ВВС Panorama, але заявила, що уряд країни засуджує це "мерзенне вбивство" і має намір притягнути до відповідальності всіх причетних до нього.

Також Ер-Ріяд вкотре заявив, що наслідний принц "не має жодного відношення" до цього "мерзенного злочину".

Копирайт изображения Reuters Image caption Спадковий принц Саудівської Аравії Мухаммед бін Салман

За рік після подій в консульстві ми з Хатідже Дженгіз сидимо в кафе. Складно не помітити той біль, який досі відчуває пані Дженгіз після звірячого вбивства її нареченого.

Прощаючись, вона каже про справжнє значення вбивства Джамаля Хашоггі.

"Це не лише моя особиста трагедія, це трагедія для всіх людей. Для всіх, хто думає, як він, і хто займає таку ж позицію", - говорить Хатідже Дженгіз.

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