Копирайт изображения Getty Images Image caption Текст "формули Штайнмаєра" наведено у листі Леоніда Кучми до спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка

Дарка Оліфер - речниця Леоніда Кучми, представника України в тристоронній контактній групі - оприлюднила у Facebook листа з поясненням "формули Штайнмаєра".

У листі Леоніда Кучми до спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка йдеться, що Україна "приймає текст формули", яка буде включена до закону "Про особливий порядок місцевого самоврядування в окремих районах Донецької та Луганської областей" і яку погодили 11 вересня дипломати України, Франції, Німеччини та Росії.

"Закон вступає у силу о 20:00 за місцевим часом у день голосування на позачергових місцевих виборах в окремих районах Донецької та Луганської областей, які призначені і проведені у відповідності до Конституції України і спеціального Закону України, який регулює позачергові місцеві вибори у вищезгаданих районах", - наголошується у "формулі".

Зазначається, що закон "про особливий порядок" буде діяти на тимчасовій основі як мінімум до дня публікації доповіді місії ОБСЄ щодо відповідності місцевих виборів у непідконтрольних районах демократичним стандартам та українському законодавству, а якщо такі вибори визнають такими, то продовжить діяти й надалі.

1 жовтня президент Зеленський повідомив про узгодження так званої "формули Штайнмаєра".

За його словами, вона має бути імплементована в новий закон про особливий статус, "капітуляції" в ній немає.

Позиція сепаратистів

Копирайт изображения Getty Images Image caption Лідери сепаратистів "ДНР" та "ЛНР" Пушилін та Пасічник повідомили, як вони розуміють "формулу Штайнмаєра"

Очільники сепаратистів Денис Пушилін та Леонід Пасічник сьогодні опублікували спільну заяву, в якій наголошують, що Україна не отримає контролю над кордоном, а дати виборів в непідконтрольних українській владі регіонах вони визначатимуть самостійно.

"Закликаємо пана Зеленського не диктували нам умови. Коли він говорить, що вибори в Донбасі пройдуть тільки після того, як Україна отримає контроль над кордоном, він не розуміє, що не йому вирішувати, коли у нас пройдуть вибори, а нам", - йдеться у повідомленні.

"Ніякого контролю над кордоном київська влада не отримає", - наголошують лідери сепаратистів.

Пушилін та Пасічник зазначають, що 1 жовтня Україна підписала "формулу Штайнмайера", яка гарантуватиме Донбасу особливий статус.

"Таким чином вона визнає особливе право народу Донбасу на самостійне визначення своєї долі", - вважають сепаратисти.

У своїй спільній заяві Пушилін та Пасічник стверджують, що ухвалення формули означає визнання права сепаратистів вирішувати, якою буде економіка, судова влада, силові структури непідконтрольних українській владі територій, а також те, "як ми будемо інтегруватися з Росією".

Очільники сепаратистів також вимагають від Зеленського вести з ними прямі перемовини та узгоджувати зміни до закону про особливий статус.

"В іншому випадку ми будемо вважати їх прямим і грубим порушенням Мінських угод, й вони для нас будуть юридично нікчемні", - твердять вони.

Узгодження формули

Українська делегація узгодила текст так званої "формули Штайнмаєра", повідомив Володимир Зеленський 1 жовтня під час брифінгу в Офісі президента.

За словами Зеленського, "формула Штайнмаєра" - це "страшилка", якою українців довго лякали, але насправді йдеться про "одне-два речення".

"Це схвалення тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за демократичними стандартами", - пояснив Зеленський.

Копирайт изображения УНІАН Image caption 1 жовтня Зеленський погодився на "формулу Штайнмаєра"

"Ніяких виборів під дулом кулеметів немає і не може бути. Це ж зрозуміло, що якщо йдеться про демократичні вибори, то не може бути людей з кулеметами", - додав президент.

За його словами, формула має бути імплементована в новий закон про особливий статус, який буде розроблений найближчим часом - "в публічному обговоренні з суспільством".

"У цьому законі не буде перейдено жодної червоної лінії, не буде ніякої капітуляції", - запевнив Зеленський.

На узгодженні формули тривалий час наполягала Москва - без цього зустріч Володимира Путіна і Володимира Зеленського у форматі "нормандської четвірки" називали неможливою.

Сьогодні російське видання Коммерсант опублікувало документ, який воно називає "формулою Штайнмаєра", і під яким стоять підписи спецпредставника ОБСЄ Мартіна Сайдіка, представника України в контакній групі леоніда Кучми, представника Росії в контактній групі Бориса Гризлова, а також представників ОРДЛО Натілії Ніконорової та Владислава Дейнего.

У цьому документі зазначається. що в непідконтрольних районах мають бути проведені "позачергові місцеві вибори" у відповідності з "Конституцією України та спеціальним законом України".

Натомість голова комітету Ради з питань зовнішньої політики, депутат від "Слуги народу" Богдан Яременко повідомив у Facebook, що "вчора ніхто нічого не підписував".

"Представник України в ТКГ Леонід Кучма письмово повідомив представника ОБСЄ М.Сайдіка про те, що Україну влаштовують формулювання, погоджені радниками глав держав Нормандського формату в Мінську 1 вересня 2019 року", - зазначив він.

За його словами, йдеться про особливості місцевих виборів в ОРДЛО, всі ніші питання залишаються предметом перемовин.

"Результати втілюватимуться в життя не змінами до Конституції, а законами України, які приймає Верховна Рада України (що надає суспільству можливість контролю за тим, що відбувається)", - наголошує депутат.

"Запитань стало більше, ніж було"

Ексміністр закордонних справ Павло Клімкін, коментуючи виступ президента, зазначив, що запитань щодо "формули Штайнмаєра" стало більше, ніж було до цього.

"Формула Штайнмаєра не має жодного сенсу без того, щоб вона була вмонтована в план дій, тобто дорожню карту. Запитань стало більше, ніж було. Суспільство буде вимагати на них відповідей. Таких, які не вирішують проблему окупації Донбасу за рахунок України", - заявив Клімкін.

"Для всіх інших, навіть для наших друзів, це проблема, яку необхідно вирішити. Для нас - питання нашого існування як єдиної та соборної держави", - додає ексміністр.

Партія "Голос" оприлюднила на своєму сайті заяву, в якій вимагає проведення закритого засідання Ради, під час якого Володимир Зеленський має пояснити деталі узгодження "формули Штайнмаєра".

У заяві йдеться, що з озвученої інформації зрозуміти, які саме домовленості були досягнуті в Мінську, неможливо.

Суперечлива формула

Упродовж останніх тижнів план або формула Франка Вальтера-Штайнмаєра - нині президента Німеччини, а до цього - міністра закордонних справ ФРН, - була причиною бурхливих суперечок серед українських політиків - переважно через різне трактування її змісту.

За однією з версій, план Штайнмаєра передбачає, що після того, як ОБСЄ визнає вибори на Донбасі легітимними, пропонується внести зміни до Конституції і закріпити особливий статус Донбасу. Лише після цього передбачається виведення військ з української території і встановлення Україною контролю над кордоном.

Критики такого сценарію наполягали, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод, лише потім - політична. Тобто виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Колишній представник України в політичній підгрупі на переговорах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) Роман Безсмертний у вівторок оприлюднив документ під назвою "Імплементація "формули Штайнмаєра" в українське законодавство" - саме його нібито і планувалося підписати в Мінську.

У документі, який оприлюднив Безсмертний, йдеться переважно про те, що вибори на Донбасі мають бути визнані ОБСЄ такими, що відбулися у відповідності до міжнародних стандартів та українського законодавства.

Жодних згадок про безпекову частину Мінських угод, зокрема про відведення військ, у документі, поширеному паном Безсмертним, немає.

Узгодження "формули Штайнмаєра" могло відбутися ще 18 вересня, проте в той день формулу так і не погодили. Міністр закордонних справ Вадим Пристайко заявив, що це сталося через "технічне непорозуміння". Окрім того, українська сторона висловила зауваження щодо тексту документу.

Речниця представника України в ТКГ Леоніда Кучми Дарка Оліфер тоді заявила, що реалізація "формули Штайнмаєра" можлива лише за умови виконання наступних умов:

"Повне припинення вогню; забезпечення ефективного моніторингу СММ ОБСЄ на всій території України; виведення з території України збройних формувань, іноземних військ і військової техніки; розведення сил і засобів вздовж всієї лінії розмежування; забезпечення роботи Центральної виборчої комісії України, українських політичних партій, ЗМІ й іноземних спостерігачів; встановлення контролю над непідконтрольною Україні ділянкою українсько-російського кордону і виконання інших пунктів, передбачених українським та міжнародним законодавством і Мінськими угодами", - написала Оліфер.

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