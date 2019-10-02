Трамп хотів стріляти в мігрантів і вирити рів з крокодилами на кордоні - New York Times

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Дональд Трамп пропонував стріляти в ноги мігрантам, які намагаються перетнути кордон між Мексикою і США, а також пропонував викопати там рів зі зміями та крокодилами.

Це - лише частина ідей Трампа щодо боротьби з нелегальною міграцією, про які колишні та нинішні працівники Білого дому розповіли журналістам New York Times.

8 жовтня у США виходить книга Border Wars: Inside Trump's Assault on Immigration ("Війни за кордон: погляд зсередини на атаку Трампа проти імміграції). Автори - журналісти New York Times Майкл Шир і Джулі Хіршфельд Девіс.

Деякі подробиці того, що вони дізналися, викладені у статті, яку видання оприлюднило у вівторок.

Книга заснована на розповідях чиновників, які працювали у Білому домі і профільних відомствах. Вони поділилися своїми спогадами на умовах анонімності. В адміністрації президента США озвучені твердження поки не коментували.

Про бажання побудувати на кордоні з Мексикою стіну Трамп неодноразово заявляв ще з часів передвиборчої кампанії. Цього року він зміг отримати 3,6 мільярда доларів на будівництво стіни з бюджету Пентагону.

Помічники пояснювали президенту, що більшість його ідей неможливо реалізувати, що вони коштують забагато або що вони взагалі незаконні. Після цього у квітні послідувала череда звільнень керівників імміграційних служб, зокрема міністра внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

Що в книзі?

Книга розповідає про події одного тижня у березні 2019 року, коли Дональд Трамп заявив, що нелегальну міграцію в США треба зупинити раз і назавжди.

Джерела розповіли журналістам, що під час неофіційних розмов зі своїми помічниками президент пропонував віддати прикордонникам наказ стріляти мігрантам в ноги. Пояснити президенту, що це незаконно, було дуже непросто, йдеться у книзі.

"У приватних бесідах президент часто говорив про укріплення кордону ровом, наповненим водою, куди можна випустити змій і крокодилів. Він навіть просив помічників порахувати, скільки це буде коштувати", - кажуть джерела New York Times.

"Він хотів, щоб стіною провели високовольтні проводи, а зверху встановили шипи, здатні пронизувати людську плоть", - переказують слова співрозмовників автори видання.

Трамп також вимагав побудувати на кордоні глуху стіну з бетону і пофарбувати її у чорний колір. Лише процес фарбування коштував би мільйон доларів на одну милю, пояснювала президенту міністр внутрішньої безпеки Кірстен Нільсен.

В оточенні Трампа згадують, що якось він наказав повністю перекрити кордон з Мексикою до 12 години наступного дня. Радники кинулися переконувати його в тому, що робити цього не можна.

За словами співрозмовників журналістів, того тижня радники Трампа працювали цілодобово, а в Білому домі коїлось "казна-що".

Тоді їм вдалося переконати Трампа в тому, що закривати кордон не треба, але частині з них це коштувало посади.

Під час одного засідань, на якому були присутні держсекретар США Майк Помпео і комісар прикордонної служби Кевін Маккалінен, Трамп нібито прокричав: "Ви виставляєте мене ідіотом! Я будував на цьому перегони (передвиборчі - Ред.). Я маю вирішити це питання".

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