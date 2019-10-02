"Ні капітуляції!". В українських містах мітингують проти "формули Штайнмаєра"

Ввечері у середу на центральних вулицях кількох українських міст розпочалися акції під гаслом "Ні капітуляції".

Учасниики протестів виступають проти вчорашнього схвалення українською владою так званої "формули Штайнмаєра": президента Володимира Зеленського звинувачують у зраді національних інтересів і капітуляції перед Росією.

Акція у Києві розпочалася о 19 вечора: судячи з трансляцій у соцмережах, до неї доєдналися принаймні кілька сотень людей.

Зі сцени виступають опоненти чинної влади, які зокрема наголошують на тому, що узгодження "формули Штайнмаєра" було вимогою Росії: без цього Кремль відмовлявся проводити зустріч президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського у форматі "нормандської четвірки".

Саме це, переконані критики Зеленського, й свідчить про те, що узгодження "формули" було вигідне саме Росії, а не Україні.

Близько 20:00 протестувальники рушили із Майдану Незалежності в напрямку Офісу президента.

Аналогічні акції проходять не лише у столиці, а й у кількох інших містах. Учасники скандують "Ні капітуляції!", "Ні формулі Штайнмаєра!", "Ганьба" і "Зелю геть!".

"Ніякої капітуляції не буде"

Про узгодження "формули Штайнмаєра" напередодні повідомив сам Володимир Зеленський, який запевнив, що це рішення не призведе до послаблення позицій України.

"Формула Штайнмаєра - це схвалення тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за демократичними стандартами", - пояснив Зеленський.

Проведення демократичних виборів, запевнив Зеленський, автоматично означає, що з Донбасу будуть виведені війська.

"Це ж зрозуміло, що якщо йдеться про демократичні вибори, то не може бути людей з кулеметами. Якщо там хтось буде, то не буде виборів. Ми ніколи на це не підемо", - сказав він.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у Берліні

Ту ж позицію у вівторок озвучив і лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

"Немає жодної зради. Ми не можемо розкривати усіх подробиць переговорів, але я гарантую, що все нормально. Для мене особисто, як і для всіх наших депутатів, є червоні лінії, які ми не переступимо".

Арахамія пояснив, що узгодження "формули" - "це технічний крок, щоб перейти із мінського формату в інший формат, нормандський".

Проте із такими оцінками чинної влади згодні не всі. Критики нагадують, що на узгодженні "формули" тривалий час наполягала Росія, і це, на їхню думку, не є випадковістю.

Що таке "Формула Штайнмєра"

"Формула Штайнмєра" - це пропозиція Франка Вальтера-Штайнмаєра - нині президента Німеччини, а до цього - міністра закордонних справ ФРН, - яка передбачає проведення виборів на Донбасі і ухвалення закону про особливий статус цих територій.

Вперше про цю "формулу" заговорили ще у 2015 році, проте її конкретний зміст тривалий час лишався незрозумілим.

Озвучувалися версії, що згідно з формулою Штайнмаєра, після того, як ОБСЄ визнає вибори на Донбасі легітимними, пропонується внести зміни до українських законів і закріпити особливий статус Донбасу. Нібито лише після цього передбачалося виведення військ з української території і встановлення Україною контролю над кордоном з Росією.

Критики такого сценарію наполягали, що спочатку має бути виконана безпекова частина Мінських угод, і лише потім - політична. Тобто виведення військ і контроль над кордоном мають передувати виборам і обговоренню статусу Донбасу.

Попри те, що у документі, під яким вчора поставив підпис представник України у тристоронній контактній групі Леонід Кучма, йдеться лише про вибори і про закон про особливий статус Донбасу, опоненти чинної влади закликають оприлюднити усі інші домовленості, які не зафіксовані у документі і можуть стати ціною досягнення миру на Донбасі.

В узгодженні "формули" вони вбачають те, що президент погодився на російські умови, невигідні для України.

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