На чоловіка в парку напав бізон. Він повернувся туди з нареченою - напав ще раз

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На американця Кайлера Борджеса, який гуляв у національному парку "Острів Антилопи" у штаті Юта, напав бізон. Через три місяці він повернувся у той самий заповідник зі своєю нареченою - щоб зустріти там захід сонця. Прогулянка знову пішла не за планом.

Перший напад трапився у червні цього року. Кайлер Борджес гуляв популярним туристичним маршрутом, коли піднявся на плато і побачив двох бізонів.

"Я їх не бачив, поки не підійшов занадто близько. Я одразу ж розвернувся, щоб піти, але встиг зробити лише кілька кроків, коли один із них побіг за мною".

Бізон вдарив чоловіка рогами, зачепивши стегно і пахву. Борджес впав, після чого бізон вдарив його ще раз - копитом по голові.

В результаті нападу у 22-річного чоловіка звилася тріщина на ребрі, і була проколота легеня. Чоловіка доставили в лікарню в місті Огден.

Через три місяці Кайлер і його наречена, Кейлі Девіс, знову відправилися на прогулянку тією ж стежкою - закохані хотіли насолодитися заходом сонця.

Проте не склалося: на пару знову напав бізон.

У розмові з BBC дівчина розповіла, що йшла вперед по стежці, а її наречений - трохи позаду неї. При цьому вона пройшла повз бізона.

Потім Девіс вирішила повернутися за хлопцем, але в цей момент стежкою проїхала група велосипедистів, і це налякало тварину.

Бізон кинувся в бік дівчини, вона спробувала втекти.

"Я озирнулася і побачила, що він наближається. Озирнулася ще раз - він був вже зовсім поряд. І як тільки я його побачила, то відчула як лечу в повітря - на кілька метрів вгору", - згадує Девіс.

Якийсь час вона лежала на землі, поки бізон її обнюхував. Наречений розповідав їй, що в таких випадках найкраще - лежати і не рухатись. Тактика спрацювала: тварина пішла, а дівчині допомогли туристи, які були свідками того, що сталося.

Девіс розповіла BBC, що хоча її вже виписали з лікарні, їй досі сняться жахи про напад бізона.

"Взагалі я не вірю у прикмети, але щось підказує мені, що бізони від мене не в захваті", - каже її наречений.

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