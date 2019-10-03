Імпічмент Трампа: президент вилаявся на демократів

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Дональд Трамп вилаявся на демократів у Конгресі після того, як вони оприлюднили вимогу до Білого дому надати документи, потрібні для імпічменту.

Комітети конгресу вимагають документи, які стосуються відносин адміністрації США та України, які зараз у центрі процедури імпічменту.

Президент Трамп звинуватив лідерів демократів у нечесності та зраді.

Демократи захищають розслідування щодо імпічменту, яке фокусується на телефонній розмові між Трампом та президентом України Володимиром Зеленським.

Що сказав президент Трамп

Під час спільної пресконференції з президентом Фінляндії пан Трамп назвав Джо Байдена та його сина Гантера "затятими корупціонерами".

Президент направив частину свого гніву на голову комітету з питань розвідки Палати представників Адама Шіффа, назвавши його "нечесним Шіффом" ("shifty Schiff), і заявив, що той "має з ганьбою звільнитись з посади "

Також він додав: "Чесно, його треба перевірити на предмет державної зради".

Дональд Трамп також припустив, що пан Шіфф "допоміг писати" скаргу інформатора щодо розмови Трампа та Зеленського. Щоправда, президент не навів доказів.

Лідер США наголосив, що тільки "легітимні" інформатори мають бути захищеними.

"Наша країна має з'ясувати, хто ця людина, тому що він є шпигуном, на мою думку", - заявив Трамп.

Загалом все розслідування щодо можливого імпічменту Трамп назвав "містифікацією" та "брудним злочином проти американців", але наголосив, що буде "завжди співпрацювати" з Конгресом.

Копирайт изображения Reuters Image caption Ненсі Пелосі та Адам Шіфф

Президент США також нагримав у Білому Домі на кореспондента Reuters, який поставив питання щодо імпічменту й України.

Раніше Трамп озвучив звинувачення у бік спікера Палати представників Ненсі Пелосі та пана Шіффа. У себе у Twitter він написав, що вони фокусуються на дурні ("BULLSHIT").

Президент порадив спікеру Палати представників, яка розпочала процедуру імпічменту, сконцентруватись на власному місті - Сан-Франциско, яке він описав як "наметове містечко" бездомних людей.

Процедуру щодо імпічменту Дональду Трампу у Палаті представників ініціювали через звинувачення у тиску президента США на українського лідера.

Президента США обвинувачують у тому, що він використовував владу та вимагав від Зеленського відкрити справу в Україні проти сина Джо Байдена Гантера, яка стосується діяльності в Україні компанії "Бурісма".

Таким чином він нібито хотів усунути одного з головних конкурентів на виборах 2020 року.

Через цей скандал вже подав у відставку спеціальний представник Держдепу в Україні Курт Волкер, який буде свідчити у Конгресі щодо справи про тиск Трампа на Україну.

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