Рада взялась за новий закон про Київ. Що він передбачає

Копирайт изображения UNIAN Image caption Віталій Кличко вважає, що мета проєкту - усунення його від влади у Києві

Верховна Рада ухвалила у першому читанні проєкт закону про місто Київ - столицю України авторства депутата від "Слуги народу" Олександра Ткаченка.

З назви закону про Київ прибирають згадку, що він є "містом-героєм".

Раніше пан Ткаченко не виключав, що саме він може претендувати на посаду голови КМДА чи мера столиці.

Проєкт розділяє посади мера Києва та керівника Київської державної адміністрації, змінює виборчу систему до міської ради та відновлює районні ради столиці.

Мер Києва Віталій Кличко назвав цей проєкт таким, що порушує принципи місцевого самоврядування. Керівник міста виступає проти позбавлення мера повноважень голови КМДА.

Кабінет міністрів вже погодив подання президента про звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА, проте Володимир Зеленський досі не підписав цього указу.

Низка депутатів та навіть науково-експертне управління парламенту вказало, що проєкт частково порушує Конституцію, а тому потребує доопрацювання.

Водночас Верховна Рада не підтримала інший законопроєкт депутатів від "Слуги народу" щодо столиці, який передбачав призначення позачергових виборів мера та Київради вже на 8 грудня цього року.

Магістрат і районні ради

У проєкті закону передбачається, що кількість депутатів міської ради столиці зменшується з 120 до 80.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Олександр Ткаченко - автор проєкту та один з претендентів на владу у Києві

Документ пропонує відновити районні ради у місті Києві, які існували до 2010 року.

Законодавчо розділяються повноваження посади Київського міського голови та голови Київської міської державної адміністрації.

Водночас мер міста буде очолювати новий орган - Київський магістрат. Він стане виконавчим органом міської ради.

Передбачається, що голова Київської міської державної адміністрації буде здійснювати нагляд за додержанням Конституції і законів України.

Систему виборів міської ради також змінюють - запроваджується пропорційна система з відкритими списками і 5% бар'єром.

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