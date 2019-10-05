Копирайт изображения Фото з сайту Osvitoria.media

Наталя Кідалова стала найкращим вчителем України. Вона перемогла серед 3 тис. вчителів з усієї України, які брали участь у конкурсі Global Teacher Prize Ukraine.

Церемонія нагородження найкращого вчителя відбулася у Національній опері.

Переможниця отримає приз - 250 000 гривень, поїздку на освітній форум у Дубай та рік навчання від організаторів - громадської спілки "Освіторія".

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/PG/GLOBALTEACHERPRIZEUKRA Image caption Топ-10 вчителів, фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine

Global Teacher Prize - це всесвітня премія, мета якої показати, що вчителі - важливі. Її називають "Нобелівською премією для вчителів" і вже втретє вручають в Україні.

У 2018 році це звання виборов Олександр Жук - вчитель інформатики із Запоріжжя. У 2017 - вчитель фізики з Чернівців Пауль Пшенічка.

Як обирають найкращого вчителя?

Премія Global Teacher Prize Ukraine проходить у кілька етапів. Спочатку вчителі надсилають свої анкети, які перевіряють волонтерські офіси, згодом оголошуються топ-50 вчителів України. Після цього з півфіналістами проводять скайп-інтерв'ю і вони надсилають свої есе.

Згодом інформацію про учасників опрацьовують експертні організації і оголошують топ-10 фіналістів премії. Їхні презентації оцінює журі і оголошує переможця.

Копирайт изображения FACEBOOK.COM/PG/GLOBALTEACHERPRIZEUKRA Image caption Топ-10 вчителів, фіналістів премії Global Teacher Prize Ukraine

Що відомо про найкращого вчителя України?

43-річна Наталія Кідалова є учителькою англійської мови та української мови і літератури у школі №23 з Мелітополя. Її педагогічний стаж — 23 роки.

На її уроках замість того, щоб зазубрювати поезії Шевченка, учні могли читати реп.

Наталя Кідалова координує роботу клубу дебатів у школі, привчає учнів до проєктної діяльності. Завдяки її активності школа виграла обладнання для smart-класу: 30 планшетів, інтерактивну дошку, 15 комп'ютерів, 10 ноутбуків. Бере активну участь у міжнародних програмах та проєктах.

"Все робити "по любові" — головний інгредієнт успіху справи. Мій досвід учителювання переважно казковий. Пам'ятаєте казку Андерсена "Принцеса на горошині"? Так от я та горошина, яка не дає заспокоїтися, завжди надихає й учнів, і колег, і себе на вихід із зони комфорту, закликає не зупинятися і не задовольнятися тим, що є", - каже Наталя Кідалова.

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