"Формула Штайнмаєра" - прорив у мирних переговорах? Огляд ЗМІ

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У четвер, 3 жовтня, іноземна преса продовжує міркувати про узгодження так званої "формули Штайнмаєра" і розкриває нові деталі скандалу навкого телефонної розмови Дональда Трампа і Володимира Зеленського.

Euronews: прорив у мирних переговорах

"Прорив" у мирних переговорах між Україною та Росією - так називає "формулу Штайнмаєра", погоджену напередодні у Мінську, Euronews.

Цей крок відкриває шлях до першої зустрічі у Нормандському форматі за останні три роки, додає ЗМІ.

Згідно з формулою Україна приймає закон про особливий статус Донбасу, який починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ про те, що вибори на непідконтрольних Києву територіях відбулися за демократичними стандартами.

Euronews цитує аналітика компанії політичного консалтингу Rasmussen Global Фабріса Потьє, який каже, що, погодившись на цей план, Володимир Зеленський "пішов на ризик зробити перший крок" у врегулюванні конфлікту.

Головне питання зараз полягає в тому, чи відповість Росія у той самий спосіб, додає він.

"Серед інших речей, сюди входить і виведення військ зі Східної України", - каже Потьє.

За його словами, існує ризик, що Москва підтримає ці умови "тільки на словах", а зрештою нічого не зробить зі свого боку.

Гра у мовчанку

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Під час горезвісної телефонної розмови з Дональдом Трампом 25 липня президент України Володимир Зеленський і гадки не мав, що Вашингтон заморозив надходження військової допомоги до Києва, пише журналіст Крістофер Міллер у статті на BuzzFeed, посилаючись на українських та американських посадовців.

"Україна продовжувала перевіряти свої рахунки на предмет надходження американської допомоги ще протягом місяця після телефонного дзвінка Трампа", - пише автор.

Йдеться про 391 мільйон доларів - 250 мільйон з бюджету Пентагону та 141 мільйон від Державного департаменту США, що були погоджені Конгресом.

За словами заступниці міністра іноземних справ України з питань європейської інтеграції Олени Зеркаль, Київ довідався про відтермінування наприкінці серпня - з листа від українського посольства у Вашингтоні.

Під час телефонної розмови, в якій Трамп просив Зеленського розслідувати діяльність сина свого політичного опонента та колишнього віцепрезидента США Джо Байдена Хантера в Україні, вона виконувала обов'язки міністра. У листі не було жодного пояснення причини такого рішення. Надійшов він до того, як видання Politico першим серед ЗМІ повідомило про замороження допомоги 28 серпня, додала Зеркаль.

Автор цитує Олексія Семенія, помічника колишнього Секретаря РНБО Олександра Данилюка, який сказав, що всі у Києві нервували, тому що не бачили "жодної можливої причини" на такий крок з боку Вашингтону.

За словами американського посадовця, який попросив не розкривати його імені, Київ про відтермінування не повідомляли, тому що вважали, що "справу швидко владнають".

Коментарі українських посадовців підкреслюють їхнє занепокоєння через замороження військової підтримки та вперше проливають світло на те, як довго від Києва приховували відтермінування, пише автор.

Вони також вказують на те, що Зеленський не був в курсі подій, коли розмовляв по телефону з президентом Росії Володимиром Путіним про конфлікт на Донбасі 7 серпня, додає він.

Ані в адміністрації українського президента, ані у Білому домі коментарів щодо ситуації не надали.

До чого тут Манафорт?

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Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані консультувався з Полом Манафортом, сподіваючись отримати підтвердження своєї теорії, згідно з якою за втручанням у президентські вибори в США 2016 року стоїть не Росія, а Україна, повідомляє The Washington Post.

"У спробах переписати історію виборів 2016 року особистий адвокат президента Трампа звернувся до незвичного джерела інформації - колишнього голови передвиборчого штабу Трампа, Пола Манафорта, який перебуває у в'язниці", - пише видання.

Через адвоката Манафорта, Кевіна Даунінга, Джуліані намагався отримати від інформацію про бухгалтерію Партії регіонів, від якої політтехнолог отримав 17 мільйонів доларів за свою роботу у 2012-2013 роках.

Як сказав сам Джуліані в інтерв'ю виданню, вони з Манафортом мають спільний інтерес, що полягає у спростуванні доказів у справі про втручання у вибори, яка призвела до засудження Манафорта до семи з половиною років у в'язниці за низкою звинувачень, серед яких ухилення від сплати податків.

За словами адвоката Трампа, він почав власне розслідування щодо України у 2018 році, що і стало причиною для його звернень до Манафорта. Напряму вони не спілкувалися два роки, додав Джуліані.

"Справа в тому, що я вважав, що є багато доказів тісного зв'язку між Національним комітетом Демократичної партії, кампанією (Гілларі - Ред.) Клінтон та українськими посадовцями", - цитує The Washington Post Джуліані.

Джуліані додав, що ніколи не лобіював помилування Манафорта.

Пенс теж "тиснув" на Зеленського?

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Дональд Трамп, імовірно, залучав віцепрезидента США Майка Пенса до здійснення тиску на українського президента паралельно з використанням інших каналів для запиту на отримання інформації, яка могла б підірвати репутацію його опонента з Демократичної партії, пише The Washington Post.

"Трамп наказав Пенсу не їхати на інавгурацію Президента України Володимира Зеленського у травні - подія, включення якої у календар віцепрезидента просували у Білому домі у час, коли новий український лідер потребував визнання та підтримки від Вашингтону", - цитує видання американських посадовців.

Кілька місяців потому він "використав" Пенса для того, щоб повідомити Зеленського про відтермінування надання військової допомоги Україні і вимагати від нього більш жорстких кроків у боротьбі з корупцією, йдеться у статті.

За словами посадовців з оточення Пенса, йому не було відомо про ймовірні спроби Трампа чинити тиск на свого українського колегу з метою отримання компрометуючої інформації про Джо Байдена та його сина Хантера, який працював в українській енергетичній компанії Burisma.

The Washington Post пише, що один з радників Пенса був присутній під час телефонної розмови між Трампом та Зеленським у липні. А перед його поїздкою до Варшави у вересні, де він зустрічався з українським президентом, Пенса брифували по стенограмі розмови, сказали виданню його помічники.

Під час зустрічі політики обговорювали військову допомогу. Один з учасників сказав, що Зеленський був "пригнічений" після того, як дізнався що її заморозили. Інший учасник сказав, що зустріч відбувалася у дружній атмосфері і український президент висловив розуміння до занепокоєння Вашингтону.

Огляд підготувала Тетяна Кирилюк, Служба моніторингу ВВС

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