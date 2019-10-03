Зеленський призначив секретарем РНБО Олексія Данілова. Хто він?

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Володимир Зеленський призначив секретарем Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова. Указ про це вже оприлюднили на сайті президента.

З кінця липня пан Данілов працював заступником секретаря РНБО Олександра Данилюка, який пішов з посади на цьому тижні.

Олексій Данілов - заступник голови Партії вільних демократів (голова - Михайло Бродський), в минулому - член партії "Батьківщина". Має історичну і юридичну освіту.

У 1990-х він був мером Луганська, у 2005 - впродовж кількох місяців очолював Луганську ОДА.

Під час президентських виборів 2004 року Данілов очолював луганський штаб Віктора Ющенка.

У 2006 році Данилов обрався до Верховної Ради 5-го скликання, а у 2007 - після розпуску парламенту - пішов з публічної політики.

Після подій весни 2014 року в центрі уваги опинилося його старе інтерв'ю виданню "Українська правда", яке він дав ще у 2007-му: в ньому він заявив, що Росія має намір відібрати в України Крим і Донбас.

"У Росії сьогодні завдання - треба забрати Луганську, Донецьку область і Крим. Інше їм не треба", - сказав тоді Данилов.

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У нещодавньому інтерв'ю виданню The Бабель, яке він дав після призначення на посаду заступника секретаря РНБО, Данилов назвав винними у розв'язанні війни на Донбасі представників Партії Регіонів - зокрема, Олександра Єфремова.

"Мені, можливо, як людину його шкода. Але вони зробили практично все, через що війна почалася. Питання: вони розуміли, що роблять? Насправді, росіяни їх просто цинічно використовували, як застрільників. Для когось привітатися з Вовою Путіним - це як з богом поговорити, наприклад. Що вони в ньому знайшли? Я не знаю", - заявляв Данилов.

Відставка Данилюка

Указ про відставку Олександра Данилюка, який працював секретарем РНБО з травня, Володимир Зеленський підписав 30 вересня.

В інтерв'ю BBC News Україна пан Данилюк припустив, "що однією з головних причин його відставки є його спроба запобігти "неправильним рішенням в процесі Приватбанку".

"Це одна з проблем. Сподіваюсь, що моє рішення буде сприяти тому, що ми уникнемо неправильних рішень в процесі Приватбанку. Думаю, що це було почуто як всередині України, так і зовні", - пояснив пан Данилюк.

На уточнення, які саме можуть бути неправильні рішення щодо Приватбанку, пан Данилюк пояснив, що йдеться про скасування націоналізації.

"Це дуже небезпечне рішення, яке посилає сигнал, що олігархи тримають владу, вони впливають на державні інституції. Це також буде червоне світло для нашої взаємодії з МВФ", - сказав Олександр Данилюк.

Він також розповів про непрості стосунки із головою Офісу президента Андрієм Богданом і заявив, що той має піти у відставку.

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