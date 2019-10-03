Чоловік із ножем напав на офіс поліції в Парижі: 4 офіцери загинули

Копирайт изображения EPA Image caption Правоохоронці оточили вулиці навколо офісу поліції, рух ними перекрито

Чоловік, озброєний ножем, напав на поліцейський офіс у центрі Парижа і вбив чотирьох офіцерів, повідомляють французькі ЗМІ.

Правоохоронцям довелося застрелити нападника.

Його ім'я поліція поки що не розкриває, але, за деякими даними, він працював у будівлі офісу - ким саме, не уточнюється.

Офіційних повідомлень про інцидент правоохоронці поки не оприлюднювали.

Копирайт изображения Reuters

Напад стався через день після того, як французькі поліцейські вийшли на страйк через почастішання випадків прояву насильства проти правоохоронців.

Напад скоїли близько 13 години за місцевим часом.

Відомо, що на місці події перебувають прем'єр-міністр Едуар Філіпп і міністр внутрішніх справ Крістоф Кастане.

Мер Парижа Анн Ідальго підтвердила у своєму твіттері, що під час нападу загинули кілька людей.

Також повідомляється про одного пораненого.

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