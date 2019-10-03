В Індії викрали прах Ґанді. На стіні залишили напис "Зрадник"

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У день, коли виповнилося 150 років із дня народження Магатми Ґанді, невідомі викрали його останки, повідомила поліція Індії.

Прах поцупили з меморіалу в центральній частині країни, де він зберігався з 1948 року - відтоді, як Ґанді помер внаслідок нападу.

Зловмисники також написали на стіні з його фотографіями слово "Зрадник".

Деякі радикально налаштовані індуїсти вважають Ґанді зрадником, оскільки свого часу він виступав за єдність і примирення індуїстів із мусульманами - хоча сам був індуїстом.

Мангалдеп Тіварі, який доглядає за меморіалом, назвав крадіжку ганебною.

"Я відкрив ворота меморіалу вранці, це був день народження Ґанді. Коли я повернувся близько 23 години вечора, то виявив, що останки Ґанді зникли", - розповідає чоловік.

Ґанді очолював національно-визвольний рух за незалежність Індії, і сповідував філософію ненасильства. Більшість жителів Індії до цього часу називає його "батьком нації".

Водночас чимала кількість радикально налаштованих індуїстів вважає, що його погляди були занадто "промусульманськими".

Вбивство Ґанді у січні 1948 року стало наслідком змови індуїстських екстремістів, які відмовлялися приймати його погляди щодо мирного співіснування з мусульманами.

Після смерті Ґанді кремували, а прах виставили у кількох меморіалах в різних частинах Індії.

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