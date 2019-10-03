Соцмережі в захваті від співу безпритульної з Лос-Анджелеса. Їй вже пропонують контракт

Ваш пристрій не підтримує відтворення мультимедійних файлів Безпритульна співає у метро Лос-Анджелеса

Коли офіцер поліції Лос-Анджелеса зупинився, щоб зняти, як безпритульна в метро співає арію Джакомо Пуччіні O Mio Babbino Caro, він ще не знав, що цей запис стане справжнім хітом соцмереж.

Департамент поліції Лос-Анджелеса виклав відео у своєму твіттері і відтоді воно вже зібрало понад мільйон переглядів.

"Її голос неймовірний! Сподіваюся, що в неї буде чудове життя. Дякую фантастичному офіцеру поліції, який розпізнав у її голосі красу і поділився цим у соцмережах. Ця історія зробила мій день!", - написав один із користувачів.

Дехто, втім, висловив сумнів у тому, що жінка справді є безпритульною, тоді як інші переконували, що раніше неодноразово бачили її на вулицях міста.

З'ясувалося, що героїню вірусного відео звуть Емілі Замурка, їй 52 роки, і вона живе на вулиці вже принаймні три роки.

Журналістам Los Angeles Times вона розповіла, що переїхала до США з Росії, коли їй було 24 роки. Саме на батьківщині вона вчилася грати на фортепіано і скрипці, а також опановувала оперний спів.

Американське видання TMZ, яке пише про шоубізнес і знаменитостей, повідомляє, що жінці вже запропонували підписати контракт: пропозиція нібито надійшла від відомого продюсера, який був номінантом на премію "Греммі".

Інтернет-користувачі вже запустили кілька краудфандингових кампаній, які мають на меті зібрати кошти для пані Замурки - зокрема, щоб оплатити для неї житло, а також придбати нову скрипку. Саме на цьому інструменті вона раніше грала на вулицях міста. Певний час назад скрипку вкрали.

Міська влада Лос-Анджелеса також підтримала жінку і вже запросила її виступити на одному з локальних заходів - та "із задоволенням погодилася".

"Дехто думає, що безпритульні - це обов'язково наркомани або невдахи, але ми хочемо змінити погляд на ці речі", - заявив речник мерії міста.

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