"Зрада відміняється" і "Я чую вас". Зеленський відповів учасникам протестів

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Володимир Зеленський оприлюднив відеозвернення, в якому ще раз запевнив, що узгодження "формули Штайнмаєра" - це не страшно, у такий спосіб відповівши учасникам протестів, що напередодні відбулися в кількох українських містах.

На початку звернення Зеленський пояснив, навіщо було узгоджувати "формулу Штайнмаєра". Це, за його словами, було єдиною можливістю провести переговори в "нормандському форматі" і спробувати досягти миру на Донбасі.

"Найбільша страшилка"

"Чи хочемо ми завершення війни та повернення усіх українських територій? Так. І сьогодні існує єдиний майданичик, де це питання може обговорюватися на найвищому рівні. Це зустріч у "нормандському форматі". Чи могла вона відбутись найближчим часом? Ні. Чому? Бо на шляху до цього була одна перепона - найбільша страшилка останніх тижнів "формула Штайнмаєра", - каже президент.

За словами Зеленського, ця формула означає тільки одне - коли має запрацювати закон про особливий статус Донбасу, а саме: "після проведення там місцевих виборів, які відбудуться за Конституцією України, законами України та після звіту ОБСЄ про те, що вибори відбулися відповідно до міжнародних демократичних стандартів. Ось із чим Україна погодилась в Мінську".

Про все інше, каже президент, Україна буде домовлятися вже під час зустрічі у "нормандському форматі", і "капітуляції" України не буде, запевнив він.

"Моя позиція проста і зрозуміла, вона співпадає з позицією усіх українців. Ми всі розуміємо, що Донбас - це Україна, що там повинен запанувати мир. Що має відбутися припинення вогню, виведення іноземних збройних формувань, що на українсько-російському кордоні з нашого боку повинні бути українські прикордонники. Проведення виборів має відбутися не під дулом кулеметів", - сказав Зеленський.

"Не піддаватися на маніпуляції"

Також президент звернувся до учасників мітингів, які напередодні пройшли у Києві, та деяких інших містах. Протестувальники виступали проти узгодження "формули Штайнмєра".

Вони, зокрема, звинувачували Зеленського у зраді національних інтересів і капітуляції перед Росією.

"Я поважаю право громадянина України на протест. Я чую вас і, повірте, я ніколи не здам Україну. Але я дуже прошу усіх підійти до ситуації зважено і спокійно та не піддаватися на маніпуляції деяких осіб, які дуже хочуть використати вас, щоб повернути собі можливість пограбунку".

Копирайт изображения UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у Берліні

Опоненти Зеленського наполягають: узгодження "формули Штайнмєра" було вимогою Росії, без цього Кремль відмовлявся проводити зустріч президентів Володимира Путіна і Володимира Зеленського у форматі "нормандської четвірки".

Саме це, переконані критики Зеленського, й свідчить про те, що узгодження "формули" було вигідне саме Росії, а не Україні.

"Формула Штайнмєра" - це пропозиція Франка Вальтера-Штайнмаєра - нині президента Німеччини, а до цього - міністра закордонних справ ФРН, - яка передбачає одночасне проведення виборів на Донбасі і ухвалення закону про особливий статус цих територій.

Критики цієї "формули" побоюються, що вона не передбачає пріоритетного виконання безпекової частини Мінських угод. Вони наполягають, що будь-яким виборам і обговоренням особливого статусу Донбасу має передувати виведення військ і встановлення контролю України над кордоном з Росією.

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