Поліцейська в США вбила сусіда і сяде на 10 років. Вона каже, що помилилася квартирою

Копирайт изображения Reuters

Колишню працівницю поліції США, яка застрелила сусіда в його власній квартирі, засудили до 10 років тюрми. Сама Ембер Гайгер твердила, що зробила це помилково. Нібито вона у темряві переплутала квартири і вирішила, що сусід - це грабіжник.

Судові слухання тривали сім днів. За їх результатами, Гайгер визнала, що застрелила "невинну людину".

Загиблий на ім'я Ботем Джин - вихідець з карибського острову Сент-Люсія, він працював бухгалтером. Його смерть спричинила запеклі протести, особливо з огляду на те, що прокурори спочатку хотіли висунути поліцейській звинувачення за статтею "ненавмисне вбивство", яка передбачає менш суворе покарання.

Зрештою прокурори звинуватили її в тому, що вона увірвалася в квартиру і відкрила вогонь по чоловіку, який у той момент просто сидів на дивані і спокійно їв морозиво.

На момент вбивства Ембер Гайгер встигла попрацювати в поліції чотири роки. Під час винесення вироку вона в суді не виступала. Замість цього присутні слухали емоційні розповіді друзів і родичів загиблого.

Батько Ботема не зміг стримати сліз, коли розповідав, який біль відчуває через втрату сина. Брат вбитого під час засідання так розчулився, що обійняв Ембер Гайгер і сказав, що "любить її як людину".

"Якщо ти дійсно шкодуєш, то особисто я тебе пробачаю", - сказав він.

"Я не хотів бі відправляти тебе до в'язниці, я люблю тебе як людину і не хочу, щоб тобі було погано", - додав брат Ботема.

Після цього він обійняв Ембер, вони довго не відпускали одне одного.

Відео із цим епізодом стало вірусним у соцмережах і виклкало бурхливі дискусії щодо того, чи варто було обійматися з вбивцею.

Вирок був винесений після того, як присяжні обговорювали його упродовж години. Ембер Гайгер загрожувало до 99 років тюрми.

Помічник окружного прокурора назвав слова жінки про те, що вона помилилася квартирою, "маячнею", і сказав, що це точно не було помилкою.

Водночас представник підрозділу рейнджерів, який розслідував цю справу, під присягою заявив, що жителі багатоквартирного будинку, де жили Джин і Гайгер, нерідко випадково намагалися зайти в чужу квартиру - це, пояснив він, пов'язано з архітектурними особливостями будинку.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!