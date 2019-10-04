Біля Львова аварійно сів Ан-12: є загиблі

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Приблизно о 7 ранку біля аеропорту Львова здійснив аварійну посадку Ан-12. Про це заявила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

"При заході на посадку на відстані 13,7 км до міжнародного аеропорту "Львів" зник з радару транспортний літак Ан-12. О 07:29 один член екіпажу вийшов на зв'язок та повідомив, що літак Ан-12 здійснив аварійну посадку", - йдеться у повідомленні.

Літак знайшли на відстані 1,5 км від злітно-посадкової смуги о 7:46. Після цього працівники ДСНС почали операцію з вивільнення екіпажу.

Згодом міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що внаслідок аварійної посадки загинули чотири людини.

"Дурна сумна п'ятниця. За попередніми даними, 4 загиблих. Аварійна посадка здійснена у зв'язку з закінченням пального. Розпочато розслідування", - написав він у Facebook.

За його даними, літак Ан-12 #UR-CAH належав авіакомпанії "Україна Аероальянс".

Він виконував чартерний вантажний рейс #UKL4050 по маршруту Віко (Іспанія) - Львів із "3 членами екіпажу на борту".

На сайті компанії Ukraine Air Alliance (Україна Аероальянс) вказано, що літак АН-12 #UR-CAH випущений 1968 року, до 1995 року експлуатувався військовими частинами.