"Росіянам це сподобається". Опублікували листування американських дипломатів з Україною

Копирайт изображения Getty Images

Опублікували листування спецпредставника Держдепу щодо України Курта Волкера з високопоставленими американськими дипломатами та помічником президента Володимира Зеленського.

З їхніх повідомлень випливає, що дипломати натякали соратнику Зеленського на організацію пресконференції з заявою, яка допомогла б президенту США Трампу в передвиборній кампанії.

Волкер сам надав своє листування Конгресу. Повідомлення були опубліковані на сайті Комітету у закордонних справах Палати представників США. Саме в нижній палаті зараз проводиться розслідування в рамках процедури імпічменту.

У листуванні з боку США брали участь спецпредставник Держдепартаменту Курт Волкер, тимчасовий повірений США в Україні (де-факто посол) Вільям Тейлор та посол США у ЄС Гордон Сондленд.

"Якщо президент переконає Трампа"

З листування випливає, що дипломати пов'язували ключові події в двосторонніх відносинах - офіційний візит Зеленського в Вашингтон і надання військової допомоги Україні - з готовністю українського президента йти назустріч Трампу.

19 липня у розмові з Гордоном Сондлендом Курт Волкер зазначив: "Найважливіше для Зеленського сказати, що він допоможе розслідуванню - і вирішить будь-які особисті питання - якщо такі є".

Втім, 21 липня тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор повідомив у розмові з Гордоном Сондлендом: "Одна з речей, про яку ми вчора говорили з Куртом, була думка Саши Данилюка (на той момент очільника РНБО. - Ред.), що президент Зеленський чутливий щодо того, щоб Україну сприймали серйозно, а не просто як інструмент у внутрішній політиці Вашингтона, політиці щодо переобрання (Трампа. - Ред.)

25 липня, в день телефонної розмови Трампа із Зеленським, спецпредставник Держдепу по Україні Волкер написав раднику Зеленського Андрію Єрмаку, що отримав інформацію з Білого дому. "Якщо президент З переконає Трампа, що дізнається те, що сталося в 2016 році, ми визначимо точну дату для візиту до Вашингтона", - йдеться в повідомленні.

Під час розмови Трамп просив Зеленського з'ясувати, "що сталося з усією цією ситуацією з Україною" в 2016 році.

У листуванні американських дипломатів також обговорюється питання публічної заяви, інтерв'ю або прес-конференції, на якій Зеленський пообіцяв би почати розслідування щодо Burisma - компанії, в раді директорів якої був син колишнього віце-президента Джо Байдена - Хантер Байден.

Байден лідирує в опитуваннях громадської думки серед демократів і може стати конкурентом Трампа на президентських виборах в 2020 році.

З листування випливає, що Волкер обговорював з Єрмаком роботу над текстом заяви і домовлявся про те, коли її зроблять.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Курт Волкер узгоджував з радником Зеленського заяву щодо справи Burisma та втручання у вибори в США у 2016 році

10 серпня Єрмак повідомив Волкеру: "Я думаю це реально зробити оголошенняі згадати всі ці речі, які ми обговорювали вчора. Але було б логічно, щоб ми отримали підтвердження дати (візиту Зеленського до США. - Ред.)

"Коли матимемо дату візиту, ми проведемо прес-конференцію, анонсуючи майбутній візит та пояснюючи бачення щодо перезапуску відносин Україна-США, зокрема, зачіпаючи Burisma та питання розслідування втручання у вибори", - обіцяв Єрмак пану Волкеру.

"Чудово", - відповів Курт Волкер.

"Росіянам це сподобається"

Питання військової допомоги США Україні у листуванні згадується теж у контексті заяви або інтерв'ю Зеленського щодо чутливих для Трампа питань.

За тиждень до дзвінка 25 липня, в якому Трамп попросив Зеленського проконтролювати розслідування проти Байдена, адміністрація президента США заморозила виділення військової допомоги Україні на суму в 391 мільйон доларів, яку раніше затвердив Конгрес.

"Це буде жах, якщо вони дадуть інтерв'ю і не отримають військову допомогу. Росіянам це сподобається (а я піду у відставку)", - написав тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор в повідомленні Курту Волкеру від 8 вересня.

"Сигнал, який ми надіслали українцям ( і росіянам) щодо безпекової допомоги, - ключовий. Через замороження ми похитнули їхню віру у нас. Звідси - мій жахливий сценарій", - зазначив пан Тейлор у розмові з Гордоном Сандлендом наступного дня, 9 вересня.

"Це божевілля затримувати військову допомогу в обмін на допомогу з політичною кампанією", - наголосив тимчасовий повірений США в Україні.

Копирайт изображения УНІАН Image caption Тимчасовий повірений США в Україні Вільям Тейлор повідомив у переписці. що піде у відставку, якщо Україна не отримає військової допомоги

У відповідь посол США в ЄС Гордон Сондленд відповів, що той неправильно інтерпретував позицію Трампа, й запропонував припинити листування.

"Білл, гадаю ти неправильно зрозумів наміри президента Трампа. Президент висловився абсолютно зрозуміло - ніякої "послуги в обмін на послугу", - написав пан Сондленд тимчасовому повіреному США в Україні.

Зеленський так і не зробив якоїсь заяви, яку можна було назвати підтримкою Трампа на президентських виборах 2020 року і прямим втручанням в американський виборчий процес.