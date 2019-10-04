Президент України Володимир Зеленський зустрівся зі своїм білоруським колегою Олександром Лукашенком. Для Олександра Григоровича це - вже п'ятий український президент за час його перебування при владі.

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Які б проблеми не були в стосунках України та Росії, з Лукашенком всі українські лідери будували досить стабільні стосунки.

Так було і після Помаранчевої революції, і після Євромайдану.

Тепер, судячи з усього, ту ж практику добрих стосунків із Білоруссю продовжив і Володимир Зеленський.

Отож, пригадуємо архівні фото Лукашенка з українськими президентами.

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Лукашенко став президентом Білорусі 20 липня 1994 року. За день до того нового президента отримала й Україна: ним став Леонід Кучма.

Це фото - з їхньої зустрічі в Криму 2000 року.

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Відшуміла Помаранчева революція, а Лукашенко залишився частим гостем у Києві. На фото - зустріч із Віктором Ющенком в 2009 році.

"Свого часу Віктор Ющенко знайшов мої корені між Черніговом і Києвом", - сказав нещодавно білоруський президент українським ЗМІ.

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Про Віктора Януковича ж Лукашенко висловлювався так:

"Він не був ніяким проросійським. Він не був зрадником України... але припустився дуже багатьох помилок, які призвели до того, що він був просто повалений внаслідок неконституційних дій".

На фото - зустріч у червні 2013 року, Київ.

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Далі Україна вступила в один із найважчих періодів в історії своєї незалежності.

Лукашенко був посередником на переговорах у Мінську.

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А це - 2017 рік, Київ.

До речі, в березні Лукашенко прогнозував, що на президентських виборах переможе Петро Порошенко.

Але після бурхливої реакції здивувався, що йому приписують підтримку Порошенка.

"Ніби Порошенко в мене друг, а Зеленський ворог, - сказав він журналістам. - Влаштували гвалт".

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Про Зеленського білоруський президент питав: "А що, актор не може бути президентом?", реагуючи на те, що в Росії його за це "дубасять".

До речі, коли Лукашенко став президентом, Володимиру Зеленському було 16 років.

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"Хочу запевнити, що ніколи ви взагалі не мали проблем з Білоруссю і їх не буде. Ми були добрими, хорошими вашими прибічниками, партнерами, і якщо Україна захоче мати з нами братські стосунки, за нами затримки не буде", - сказав Лукашенко в Житомирі 4 жовтня, зустрічаючись із Зеленським.

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