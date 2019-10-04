Білорусь звільнила українського журналіста Шаройка. Його підозрювали у шпигунстві

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Білоруська сторона помилувала українського журналіста Павла Шаройка, він вже вдома, повідомив президент Володимир Зеленський.

Журналіста затримали восени 2017 року за підозрою у шпигунстві на користь України, його засудили до восьми років позбавлення волі.

Пропустити Twitter допис , автор: @ZelenskyyUa Іще один український в’язень, журналіст Павло Шаройко, засуджений у Білорусі до 8 років, був помилуваний і вже вдома в Україні! — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) 4 жовтня 2019 р.

Чому затримали

Білоруські спецслужби заявили, що Павло Шаройко є полковником військової розвідки України, і його робота на посаді акредитованого кореспондента Національної суспільної телерадіокомпанії України була прикриттям.

Як стверджує КДБ, вони отримали "докази його протиправної діяльності, що завдає шкоди національним інтересам Білорусі".

Під час обшуку у Шаройка знайшли копії розвідувальних донесень, "спрямованих раніше в центр", сказав представник КДБ.

Копирайт изображения Прес-служба РНБО Image caption Павло Шаройко вже вдома, повідомив президент Володимир Зеленський

Спецслужба стверджує, що Шаройко створив агентурну мережу з білорусів, які за винагороду збирали для нього розвіддані.

Щодо Павла Шаройка порушили кримінальну справу за статтею про шпигунство.

При зборі секретних матеріалів також затримали громадянина Білорусі, його звинуватили у державній зраді. Він, за повідомленням Дмитра Побяржіна, визнав свою провину і розповів, що за завданням української розвідки за гроші передавав інформацію про обороноздатність Білорусі.

Реакція Києва

В Головному управлінні розвідки міністерства оборони України у відповідь на звинувачення з Мінська заявили, що Шаройко не працював розвідником.

"Павло Шаройко проходив службу у ГУР МО України на посаді начальника прес-служби. У 2009 році він був звільнений з військової служби за станом здоров'я", - заявили там.

Копирайт изображения Прес-служба РНБО

Там додали, що після того Шаройко працював журналістом українських ЗМІ, у тому числі кореспондентом у Білорусі.

Павло Шаройко закінчив Львівське вище військово-політичне училище за спеціальністю військова журналістика.

У 2001 році в Головному управлінні розвідки Міноборони України вперше створили прес-службу, яку очолив Павло Шаройко. У ГУР він працював до 2009 року.

У Білорусі Шаройко спочатку очолював корпункт українського агентства УНІАН, потім став власкором "Українського радіо".

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