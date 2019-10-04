Експомічниця де Ніро подала на нього до суду - через "булінг і дискримінацію"

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Колишня помічниця Роберта де Ніро подала на актора до суду: вона звинувачує його у "багаторічній гендерній дискримінації" і вимагає 12 мільйонів доларів компенсації.

Грем Чейс Робінсон твердить, що де Ніро раніше неодноразово відпускав на її адресу коментарі сексуального характеру і дозволяв собі "небажані фізичні контакти".

Актор нібито міг попросити почухати йому спину чи застібнути сорочку, жартував про його персональний рецепт віагри і про свою коханку, "того ж віку що й Робінсон".

Також, йдеться у позові, він платив їй менше, ніж чоловікам, і постійно давав їй "стереотипно жіночі" завдання: приміром, прибрати його білизну або попилососити в квартирі".

Адвокат актора заявив, що ці звинувачення - "за межами абсурду".

Судовий позов - новий етап конфлікту між Робінсон і Де Ніро, про який стало відомо у серпні цього року.

Тоді повідомлялося, що компанія Роберта Де Ніро Canal Productions подала на свою колишню працівницю до суду - її звинувачували в нецільовому використанні коштів фірми, а також у тому, що на робочому місці вона не працювала, а дивилася Netflix.

Автори позову твердили зокрема, що жінка зловживала корпоративними коштами, самовільно витрачала бонусні милі Роберта де Ніро для власних авіаперельотів, рідко з'являлася в офісі, а коли з'являлася - дивилася серіали.

У січні, кажуть у Canal Productions, вона за чотири робочих дні переглянула 55 епізодів серіалу "Друзі". У березні - 20 епізодів серіалу "Уповільнений розвиток" і 10 серій "Шиттс Крік".

Окрім того, жінку звинувачують у витраті тисяч доларів компанії на покупки в магазинах і ресторанах, а також на оплату таксі. Canal Productions вимагає, аби Чейс Робінсон сплатила їм близько шести мільйонів доларів компенсації.

Сама Грем Чейс Робінсон називала ці звинувачення "смішними". За її словами, позов проти неї подали для того, щоб зруйнувати її репутацію перед тим, як вона висуне власні звинувачення на адресу де Ніро.

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