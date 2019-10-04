ЦВК очолив Діденко. Що про нього відомо?

Копирайт изображения Уніан

Центральна виборча комісія у п'ятницю обрала своїм головою Олега Діденка.

До цього Верховна Рада призначила новий склад ЦВК, в якому дві третини членів запропонувала фракція "Слуга народу".

Олег Діденко закінчив юридичний факультет Чернівецького національного університету та магістратуру в Інституті публічного управління та адміністрування Національної академії державного управління при президентові України.

У 2018 році пройшов міжнародне стажування з проблематики фальсифікацій на виборах в Європейському центрі підтримки виборів (European Center of Electoral Support, Італія).

Він є заслуженим юристом України, займався приватною юридичною практикою, у 2012 році отримав свідоцтво про право на зайняття адвокатською діяльністю.

Пан Діденко був членом ЦВК попереднього складу, потрапив туди за квотою партії "УДАР" ще в 2014 році.

Заступниками Діденка стали Сергій Дубовик (від "Опозиційної платформи - За життя") та Віталій Плукар (від "Слуги народу").

Новий склад ЦВК

Також у п'ятницю Верховна Рада призначила новий склад ЦВК, в якому 2/3 членів запропонувала фракція "Слуга народу".

Подання кандидатур на ці посади вніс президент Володимир Зеленський за пропозицією фракцій парламенту.

З 17 членів ЦВК "Слуга народу" подавала 12 людей. Щоправда, четверо з них у попередньому складі ЦВК були представниками різних фракцій.

12 голосів у ЦВК достатньо для кворуму та ухвалення усіх рішень, в тому числі й обрання голови (потрібен кворум у 2/3 голосів).

Фракція ОПЗЖ отримала двох членів комісії, "ЄС", "Голос" та "Батьківщина" - по одному.

Центральна виборча комісія займається організацією усіх виборів на території України. Можливі вибори на Донбасі також має організувати ЦВК України.

Копирайт изображения Уніан Image caption Попрердніх членів ЦВК призначили 20 вересня 2018 року, а звільнили на початку вересня 2019

13 вересня Рада звільнила весь склад ЦВК, який пропрацював менше року. В ньому "Слуга народу" не мала жодного члена, але й жодна партія не мала власної більшості.

Президент на кілька тижнів затягнув строки подання кандидатів до ЦВК, але направив їх вчора у другій половині дня.

Хто увійшов до ЦВК

Боярчук Оксана Борисівна ("Слуга народу"), приватний нотаріус.

Гатаулліна Олена Аухатівна ("Слуга народу"), приватний нотаріус, за даними мережі "Опора", раніше працювала в секретаріаті партії "Європейська солідарність".

Грень Віталій Вячеславович ("Слуга народу"), засновник та керівник ТОВ "Грень і партнери", керівник юридичного департаменту партії УКРОП.

Діденко Олег Миколайович ("Слуга народу"), член ЦВК у попередньому скликанні, потрапив туди за квотою партії "УДАР" ще в 2014 році.

Євстігнєєв Андрій Сергійович ("Слуга народу"), член ЦВК попереднього скликання за квотою "Батьківщини".

Єфремова Ірина Олексіївна ("Слуга народу"), член ЦВК попереднього скликання від "Народного фронту".

Кармаза Олександра Олександрівна ("Слуга народу"), доктор юридичних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

Любченко Павло Миколайович ("Слуга народу"), професор кафедри державного будівництва Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого.

Перепелюк Володимир Григорович ("Слуга народу"), науковий консультант відділу забезпечення діяльності голови та заступника голови суду секретаріату Касаційного адміністративного суду.

Плукар Віталій Володимирович ("Слуга народу"), член ЦВК у попередньому скликанні від БПП.

Постівий Сергій Олександрович ("Слуга народу"), керуючий справами виконавчого комітету Білоцерківської міської ради.

Фрицький Юрій Олегович ("Слуга народу"), завкафедри конституційного, адміністративного права та соціально-гуманітарних дисциплін Інституту права та суспільних відносин університету "Україна".

Буглак Юрій Олександрович ("Європейська солідарність"), за даними мережі "Опора", він є співвласником ТОВ "5 КАНАЛ ТВ" (90%) та є співзасновником юридичної компанії "Альянс адвокатів "Б і Б ЛЕКС" (50%).

Гевко Андрій Євгенович ("Голос"), один із співзасновників мережі "Опора", колишній помічник члена ЦВК Леонтія Шипілова.

Глущенко Вікторія Анатоліївна ("Батьківщина"), головний консультант відділу представництва в судах управління правового забезпечення секретаріату Центральної виборчої комісії.

Дубовик Сергій Олегович ("Опозиційна платформа - За життя"), заступник керівника Секретаріату Центральної виборчої комісії.

Мірошниченко Юрій Романович ("Опозиційна платформа - За життя"), юрист, депутат парламенту багатьох скликань від Партії регіонів та "Опозиційного блоку". На виборах він балотувався за списком ОПЗЖ, але йому не вистачило 4 місця, щоб потрапити до парламенту.

Хочете отримувати головне в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegram або Viber!