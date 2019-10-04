Вчені дослідили гриб, який може знищити рослини

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Вчені пролили світло на гриб опеньок (humungous fungus), який може знищити звичайні рослини.

Медовий грибок, як його називають в англійській мові, часто з'являється на початку осені, це паразитичний гриб, що живе на деревах та кущах.

Він викликає хворобу та загибель дерев.

Фітопатологи порівняли понад 5 000 записів підтверджених випадків хвороби рослин з попередніми дослідженнями вразливості в Каліфорнійському університеті.

Вони виявили, що рослини у садах Великої Британії за ризиком захворювання від цього гриба поділяються на три категорії.

Квіткові рослини Миртоцвіті (Myrtales, до яких входять мирт і фуксія) та Вересоцвіті (Ericales, до яких входять камелія та верес) мають низьку вразливість, тоді як рослини Ломикаменецвіті (Saxifragales, до яких входить амброве дерево) дуже вразливі. Третя група рослин була в середній категорії, сюди входять клен, магнолія та троянда.

Старший патолог рослин з Королівського товариства садівництва Метью Комі заявив, що база даних включає велику кількість підтверджених зразків, які надали садівники.

"Королівське товариство садівництва давно радило, яких рослин треба уникати, якщо на ділянці є опеньки. Але це дослідження вперше пояснює розвиток та поширення рослин в садах, а отже, ймовірний справжній вплив цього гриба на окремі рослини", - пояснив він.

"Дотримання рекомендацій з приводу тих чи інших рослин не є гарантією проти захворювань, а розумним запобіжним заходом для належної охорони рослин".

Опеньок в останні роки став агресивним через потепління, а тому рослини більш вразливі до його атак.

Цей гриб колонізує і вбиває різноманітні дерева та деревні рослини, його неможливо знищити, але ним можна керувати.

За словами Метью Комі, опеньок є частиною переробки рослин, "тобто мертвих, слабких, хворих та вмираючих рослин".

"Якщо люди можуть спробувати вирощувати рослини природним шляхом так, щоб їм було комфортно, створити для них хороше середовище, то в такій ситуації вони найменш вразливі", - пояснює він.

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