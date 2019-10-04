Принц Гаррі подав до суду на таблоїди через прослуховування телефону

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Герцог Сассекський подав до суду на власників двох британських таблоїдів - Sun та Daily Mirror через незаконне прослуховування телефонних розмов.

Позов принца Гаррі офіційно підтвердив Букінгемський палац.

Подані до Високого суду Англії та Уельсу документи від імені принца Гаррі стосуються незаконного перехоплення голосових повідомлень.

Раніше на цьому тижні принц Гаррі і його дружина Меган подали позов проти британської газети Mail on Sunday.

Герцог і герцогиня Сассекські вважають, що таблоїд незаконно опублікував лист Меган, адресований батькові.

У лютому газета опублікувала написаний від руки незабаром після весілля лист Меган батькові.

Через це адвокати герцогині подали позов до Високого суду Лондона проти газети та медіакомпанії, якій вона належить. Вони звинувачують видання в неправомірному використанні приватної інформації, порушенні авторських прав і закону про захист персональних даних, ухваленого в 2018 році.

Представник Mail on Sunday заявив, що газета вважає свою статтю такою, що відповідає всім стандартам і буде захищатися в суді.

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