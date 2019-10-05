Демократи вимагають у адміністрації Трампа документи щодо України

Копирайт изображения Getty Images Image caption У листі до Білого дому демократи зазначають, що президент Трамп "обрав шлях неприязні, перешкод та приховування"

Демократи Палати представників Конгресу США вимагають, щоб Білий дім надав документи щодо розслідування справи про імпічмент президента Дональда Трампа.

Документи стосуються телефонної розмови між паном Трампом та президентом України Володимиром Зеленським, яка відбулася 25 липня 2019 року.

Під час цієї розмови пан Трамп підштовхував пана Зеленського розпочати розслідування щодо його головного політичного суперника, демократа Джо Байдена.

Минулого тижня демократи, які мають більшість в Палаті представників, оголосили про початок формальної процедури імпічменту. Причиною стала скарга анонімного працівника спецслужб, який в серпні повідомив про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

Пан Трамп заперечив будь-які правопорушення, звинувачуючи своїх політичних опонентів у "полюванні на відьом".

Три комітети Палати представників, які розслідують справу про імпічмент американського лідера, вимагають від Адміністрації Трампа надати необхідні папери до 18 жовтня.

"Нам дуже прикро, що президент Трамп поставив нас і націю у таке становище, але його дії не залишили нам іншого вибору, крім як видати цю повістку до суду", - йдеться в листі демократів до Білого дому.

Копирайт изображения Reuters Image caption Демократи окремо звернулися до віцепрезидента США Майкла Пенса з вимогою надати документи щодо України в межах розслідування справи про імпічмент Трампа

Повістку підготував і надіслав у п'ятницю комітет Палати представників з іноземних справ разом з комітетами з розвідки і з нагляду і реформ.

Речниця Білого дому Стефані Грішем заявила: "Ця повістка нічого не змінює".

Окремий запит члени Демократичної партії в Палаті представників Конгресу США надіслали віцепрезиденту Майку Пенсу. Вони попросили роз'яснити "будь-яку роль, яку ви, можливо, відіграли" у діях Трампа щодо України.

Якщо демократам вдасться притягнути до відповідальності пана Трампа - шляхом голосування в Палаті представників - обвинувачення передадуть до Сенату, де процедура перетвориться на судовий процес.

Для імпічменту необхідно, щоб за це проголосувала дві третини Сенату. Але цей результат вважається малоймовірним, враховуючи, що республіканці контролюють Сенат.

Які документи вимагають демократи?

У своєму листі до Білого дому очільники комітетів звинуватили пана Трампа в блокуванні численних запитів надати записи, що стосуються його розмови з паном Зеленським.

Відмова добровільно надати документи, на думку демократів, є свідченням того, що Дональд Трамп "обрав шлях непокори, перешкод і приховування".

Як попередили комітети, ігнорування повістки буде "доказом протидії", що також є злочином, який підлягає імпічменту.

У п'ятницю пан Трамп заявив, що демократи "на жаль, мають голоси" на користь імпічменту, але він розраховує на підтримку Сенату, який контролюють республіканці.

Чи може бути другий інформатор?

На тлі швидкого розслідування щодо дій Дональда Трампа з'являються повідомлення про те, що ще один працівник розвідки розглядає можливість подання скарги на президента.

The New York Times повідомляє, що посадовець, ім'я якого не називають, має "більш конкретну інформацію" про події, пов'язані з телефонною розмовою Трампа з Зеленським.

З ним уже розмовляв генеральний інспектор розвідувального товариства США Майкл Аткінсон, щоб підтвердити показання першого інформатора.

Чотири короткі запитання щодо справи "Трамп-Україна"

Чому розслідують дії Трампа?

Інформатор стверджує, що, звертаючись до України з проханням розпочати розслідування проти його головного конкурента Джо Байдена, Дональд Трамп скористався "повноваженням свого відомства, щоб ініціювати втручання з боку іноземної держави в президентські вибори у США, які мають відбутися 2020 року".

Це незаконно?

Якщо такі дії справді були, то так: це незаконно просити іноземні організації про допомогу в перемозі на виборах в США. Дональд Трамп каже, що це полювання на відьом, і він не зробив нічого поганого.

Що далі?

Для імпічменту необхідно, щоб за це проголосувала проста більшість Палати представників. Після цього звинувачення розглядатиме Сенат.

Чи можуть його усунути?

Якщо дві третини сенаторів визнають вину президента, то імпічмент вважається таким, що відбувся. Однак, зараз більшість у Сенаті належить республіканцям, що робить імпічмент малоймовірним.

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