Екзоскелет, здатний "читати думки", допоміг паралізованому чоловіку рухатися
Паралізованому чоловіку-параплегіку (в нього паралізовані руки і ноги) вдалося почати рухатися за допомогою спеціально створеного екзоскелета, який здатен "читати думки", повідомили французькі дослідники.
Герой цієї історії, 30-річний Тібо, сказав, що, коли робив перші кроки в екзокостюмі, відчував себе "першою людиною на Місяці".
Його рухи - особливо, ходьба - далекі від досконалості, екзоскелет поки використовується виключно у приміщенні лабораторії. Але вчені вважають, що колись ці технології зможуть по-справжньому покращити якість життя пацієнтів.
Як це працює?
Тібо пройшов через хірургічну операцію, метою якої було встановлення двох імплантів на поверхню мозку, а точніше - ті його ділянки, які контролюють рухову активність.
64 електроди в кожному з імплантів зчитують команди мозку і передають інструкції комп'ютеру.
Програмне забезпечення зчитує мозкові хвилі і перетворює їх в інструкції з управління екзоскелетом.
На Тібо має бути спеціальний екзоскелет.
Коли він думає про те, щоб зробити крок, він тим самим приводить у дію всю систему екзоскелета, і той починає рухатися разом із ногами Тібо.
Наш герой може контролювати обидві руки, рухаючи ними у тривимірному просторі.
Наскільки просто використовувати екзоскелет?
Тібо, який побажав не розкривати своє прізвище, працював майстром-оптиком. Чотири роки тому він впав з 15-метрової висоти внаслідок інциденту в нічному клубі.
Травма спинного мозку призвела до паралічу, два роки Тібо перебував у лікарні.
Проте у 2017 році він взяв участь у випробуванні екзоскелету разом з біомедичним дослідницьким центром Clinatec і університетом Гренобля.
Спочатку він вчився використовувати мозкові імпланти для керування віртуальним персонажем у комп'ютерній грі і тільки потім перейшов до безпосереднього випробування екзоскелета.
Щоб почати рухати руками, знадобилося більше часу: "Це було дуже непросто, тому що це поєднання роботи кількох м'язів і кількох рухів. І це найнеймовірніша річ, яку я робив за допомогою екзоскелета".
Наскільки ефективним є екзоскелет?
65-кілограмова конструкція не повністю відновлює рухові функції. Попри це, його використання - це великий прогрес, він дозволяє людям використовувати свої кінцівки завдяки силі думки.
Тібо також був закріплений до ременя на стелі - це мінімізувало ризик падіння. Використання такого ременя означає, що пристрій ще не готовий до використання за межами лабораторії.
"Це далеко не самостійна ходьба", - сказав у розмові з BBC професор Алым-Луї Бенабід, президент виконавчої ради Clinatec.
"Екзоскелет не забезпечує швидких і точних рухів, які дозволяли б не падати", - додає він.
Коли Тібо доводилося виконувати завдання з рухів руками, ногами і зап'ястями, він успішно впорався з ними у 71% спроб.
Якими будуть наступні кроки?
Французькі вчені твердять, що їм вдасться вдосконалити цю технологію. Наразі їх обмежує об'єм інформації, який вони отримують з мозку, відправляють для обробки на комп'ютер і передають в екзоскелет в режимі реального часу.
На те, щоб здійснити перехід від мозкового імпульсу до руху, в дослідників є 350 мілісекунд. В іншому разі системою стає важко керувати.
Це означає, що з 64 електродів кожного імпланта вчені поки використовують тільки 32.
Таким чином залишається потенційна можливість більш детального вивчення функцій мозку за допомогою більш потужних комп'ютерів і технологій штучного інтелекту.
Що кажуть експерти?
Професор Том Шекспір з лондонської Школи гігієни і тропічної медицини каже, що хоча результати дослідження і були довгоочікуваними, варто розуміти, що реалізація проекту ще дуже далека від практичного застосування.
"Обмеження по вартості означають, що такого роду високотехнологічні варіанти ніколи не будуть доступними для більшості людей з травмами спинного мозку", - каже він.
За словами дослідника, наразі тільки 15% людей з особливими потребами мають інвалідне крісло або інший допоміжний засіб для пересування.
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