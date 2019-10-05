Шість слонів загинули, намагаючись врятувати слоненя і одне одного

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Шість словнів загинули у Таїланді через інцидент, який трапився біля водоспаду на півдні країни.

Його причиною стало падіння слоненя у прірву біля водоспаду, який має сумну славу.

Інші слони кинулися йому на допомогу - або на допомогу одне одному - і теж впали у прірву.

Біля цього водоспаду й раніше траплялися схожі інциденти. Місцеві жителі називають його Чорною дірою.

У 1992 році у цьому ж місці загинули одразу вісім слонів.

Міністерство охорони природи Таїланду повідомило, що зранку в суботу його співробітників викликали до водоспаду, поблизу якого група слонів вийшла на дорогу і блокувала рух.

Через три години після цього тіло трирічного слона було знайдено на дні водоспаду, поруч із ним - тіла ще п'ятьох слонів, які розбилися під час падіння.

Ще двох дорослих слонів помітили на горі, що розташована неподалік. Влада намагається відігнати їх від прірви.

Едвін Вієк, засновник Фонду друзів диких тварин у Таїланді, каже, що інші слони з цього стада, ймовірно, не виживуть, оскільки ці тварини дуже залежать одне від одного під час пошуків їжі і захисту від хижаків.

Відомо також, що ці тварини дуже важко переживають загибель інших слонів.

"Тут нічого не поробиш, природа - жорстока річ", - каже Едвін Вієк.

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