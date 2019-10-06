Неодруженим іноземцям у Саудівській Аравії дозволять жити разом у готелях

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Неодруженим іноземним парам дозволили разом жити у номерах готелів у Саудівській Аравії. Таке рішення стало частиною нового візового режиму, оголошеного урядом королівства.

Жінкам також дозволять зупинятися у готелях самостійно.

Влада країни вдається до таких кроків задля розвитку туристичної галузі.

Що саме зміниться?

Раніше для того, аби оренувати номер, усі пари повинні були надати свідоцтво про шлюб. Тепер такі обмеження зняли - щоправда, лише для іноземців.

"Усім громадянам Саудівської Аравії необхідно надати свідоцтво про шлюб або докази родинних стосунків при заїзді до готелю, - йдеться у повідомленні Саудівської комісії з туризму та національної спадщини. - Цього не потрібно робити іноземним туристам".

"Усі жінки, включно з громадянками Саудівської Аравії, можуть зупинятися у готелях самостійно, надавши при реєстрації посвідчення особи", - додають там.

Новий візовий регламент зазначає, що туристкам не потрібно носити повністю закритий одяг, але все ж очікується, що вони вдягатимуться скромно.

Алкоголь і надалі залишається під забороною.

Що стоїть за цими змінами?

Саудівська Аравія, яку вважають однією з країн із найсуворішими законами, намагається пом'якшити свій імідж в очах іноземних туристів та інвесторів.

Наслідний принц Мохаммед бін Салман останнім часом впровадив суттєві зміни у надконсервативному королівстві - зокрема, скасував заборону жінкам керувати автомобілем та дозволив їм виїжджати за кордон без дозволу опікуна-чоловіка.

Але ці зміни були затьмарені вкрай суперечливими подіями, зокрема убивством журналіста Джамаля Хашоггі.

Саймон Калдер, старший редактор з питань туризму у виданні The Independent, заявив, що послаблення візових правил, скоріш за все, збільшить кількість людей, які їдуть до королівства.

"Суттєве спрощення візової бюрократії має призвести до негайного зростання кількості відвідувачів - в першу чергу, на мою думку, тих, хто цікавиться арабським світом та його спадщиною", - заявив він BBC.

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