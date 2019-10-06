Весілля на Буковині: десятки людей опинились у лікарні

Копирайт изображения UNIAN

Десятки людей опинились у лікарнях Чернівецької області після святкування весілля у смт Путила. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

Станом на 7:00 ранку 6 жовтня, 50 людей все ще лікують від харчового отруєння. Серед постраждалих 12 дітей.

На весіллі було близько 250 людей.

Весілля проходило ще тиждень тому 29-30 вересня у ресторані "Оскар", там зараз проводять протиепідемічні заходи.

У рестораня взяли для дослідження зразки харчових продуктів, питної води, змивів, обладнання, посуду, інвентарю, аналізи кухарів.

Нещодавно в Одесі у їдальні місцевої школи отруїлось 53 дітей.

Хочете отримувати найважливіші новини в месенджер? Підписуйтеся на наш Telegramабо Viber!