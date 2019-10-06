Проти формули: кілька тисяч мітингують на Майдані

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Кілька тисяч людей вийшли на акцію на Майдан у Києві, протестуючи проти погодження Україною "Формули Штайнмаєра".

Учасники акції виступають проти будь-яких дій влади, спрямованих, на їхню думку, на капітуляцію і здачу національних інтересів України, до яких вони зараховують, реалізацію "формули Штайнмайера", надання "особливого статусу" для Донбасу, відведення українських військ від лінії розмежування.

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Люди тримають в руках прапори України, плакати з написами "Ні капітуляції", "Ні амністії", "Слуга виходь, народ прийшов". Люди продовжують прибувати, повідомляє кореспондент ВВС News Україна з місця події.

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Акція проходить мирно, на Майдані відбувається концерт. Схожі акції під спільною назвою "Ні капітуляції" зараз відбуваються в Одесі, Львові, Харкові та Дніпрі.

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Акції протесту проти "Формули Штайнмаєра" тривають в Україні з 2 жовтня. Люди збиралися у Києві, Львові, Харкові, Маріуполі, Дніпрі, Одесі, Запоріжжі.

Під час протестів президента Володимира Зеленського звинувачували у зраді національних інтересів і капітуляції перед Росією.

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"Капітуляції не буде"

Про узгодження "формули Штайнмаєра" Володимир Зеленський повідомив 1 жовтня на брифінгу у Києві. Він запевнив, що це рішення не призведе до послаблення позицій України.

"Формула Штайнмаєра - це схвалення тимчасового закону про особливий статус Донбасу, який починає діяти на постійній основі після публікації звіту ОБСЄ, що вибори відбулися за демократичними стандартами", - пояснив Зеленський.

Проведення демократичних виборів, запевнив Зеленський, автоматично означає, що з Донбасу будуть виведені війська.

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"Немає жодної зради. Ми не можемо розкривати усіх подробиць переговорів, але я гарантую, що все нормально. Для мене особисто, як і для всіх наших депутатів, є червоні лінії, які ми не переступимо", - говорив про формулу лідер фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Арахамія пояснив, що узгодження "формули" - "це технічний крок, щоб перейти із мінського формату в інший формат, нормандський".

Проте із такими оцінками чинної влади згодні не всі. Критики нагадують, що на узгодженні "формули" тривалий час наполягала Росія, і це, на їхню думку, не є випадковістю.

Пізніше Володимир Зеленський у відеозверненні відповів учасникам протестів, що він їх почув. Він запевнив, що узгодження "формули Штайнмаєра" - це не страшно. За його словами, це було єдиною можливістю провести переговори в "нормандському форматі" і спробувати досягти миру на Донбасі.

Що це за формула?

"Формула Штайнмаєра" - це пропозиція Франка Вальтера-Штайнмаєра - нині президента Німеччини, а до цього - міністра закордонних справ ФРН, - яка передбачає одночасне проведення виборів на Донбасі і ухвалення закону про особливий статус цих територій.

Копирайт изображения UNIAN Image caption Франк-Вальтер Штайнмаєр та Володимир Зеленський у Берліні

Критики цієї "формули" побоюються, що вона не передбачає пріоритетного виконання безпекової частини Мінських угод. Вони наполягають, що будь-яким виборам і обговоренням особливого статусу Донбасу має передувати виведення військ і встановлення контролю України над кордоном з Росією.

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