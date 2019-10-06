Імпічмент Трампа через Україну: з'явився другий інформатор

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У справі про імпічмент президента США Дональда Трампа з'явився ще один інформатор. Про це повідомив юрист Марк Заїд, який представляє інтереси першого інформатора.

Він розповів каналу ABC News, що тепер представляє і другого. Цей інформатор, за його словами, також працював у розвідці. Більше жодних деталей про нього невідомо.

Минулого тижня демократи, які мають більшість в Палаті представників США, оголосили про початок формальної процедури імпічменту президента Дональда Трампа. Причиною стала скарга анонімного працівника спецслужб, який в серпні повідомив про телефонну розмову між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським.

У скарзі йшлося, що під час розмвои з паном Зеленським Трамп підштовхнув владу України до розслідування проти свого політичного суперника Джо Байдена.

Пан Трамп заперечив будь-які правопорушення, звинувачуючи своїх політичних опонентів у "полюванні на відьом". Білий дім поки не коментує появу другого інформатора. Володимир Зеленський заявив, що жодного тиску з боку Дональда Трампа не відчував.

Однак пан Заїд говорить, що другий інформатор з першоджерел володіє інформацією щодо телефонної розмови пана Трампа і Володимира Зеленського, яка відбулась 25 липня.

Копирайт изображения EPA Image caption Трамп відкидає всі звинувачення

4 жовтня видання The New York Times повідомило, що посадовець, ім'я якого не називають, має "більш конкретну інформацію" про події, пов'язані з телефонною розмовою Трампа з Зеленським.

З ним уже розмовляв генеральний інспектор розвідувального товариства США Майкл Аткінсон, щоб підтвердити показання першого інформатора.

Невідомо, чи є це та сама людина, про яку говорить пан Заїд.

Адвокат Дональда Трампа Руді Джуліані написав у Twitter, що не здивований появою ще одного "секретного джерела", заявивши, що розслідування є політично мотивованим.

Що змінить поява другого інформатора?

Слідчий комітет під керівництвом демократів прагне поговорити з тим, хто був безпосередньо свідком телефонної розмови або має більше інформації.

Вони сподіваються, що цією людиною стане цей інформатор.

Адміністрація Трампа наполягає, що вся інформація про розмову міститься у опублікованій транскрипції.

Однак, слідчі зазначають, що стенограма була опублікована лише частково. Вони викликали до суду Держдепартамент США для отримання додаткових документів, пов'язаних із дзвінком.

У суботу держсекретар Майк Помпео заявив, що він виконає прохання, але поскаржився, що його співробітники зазнають тиску.

Чотири короткі запитання щодо справи "Трамп-Україна"

Чому розслідують дії Трампа?

Інформатор стверджує, що, звертаючись до українського президента Володимира Зеленського з проханням розпочати розслідування проти його головного конкурента Джо Байдена, Дональд Трамп скористався "повноваженням свого відомства, щоб ініціювати втручання з боку іноземної держави в президентські вибори у США, які мають відбутися 2020 року".

Це незаконно?

Якщо такі дії справді були, то так: це незаконно просити іноземні організації про допомогу в перемозі на виборах в США. Дональд Трамп каже, що це полювання на відьом, і він не зробив нічого поганого.

Що далі?

Для імпічменту необхідно, щоб за це проголосувала проста більшість Палати представників. Після цього звинувачення розглядатиме Сенат.

Чи можуть усунути Трампа?

Якщо дві третини сенаторів визнають вину президента, то імпічмент вважається таким, що відбувся. Однак, зараз більшість у Сенаті належить республіканцям, що робить імпічмент малоймовірним.

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