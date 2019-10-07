Жінка збурила Instagram через бажання бути схожою на Джолі. Її заарештували

Копирайт изображения Instagram Image caption Сахар Табар схожа на "зомбі" версію Анджеліни Джолі

Іранську зірку Instagram, яка стала відомою завдяки публікаціям про зусилля на шляху до схожості з актрисою Анджеліною Джолі, заарештували.

Сахар Табар затримали через злочини, які включають блюзнірство та підбурювання до насильства, повідомляє інформаційне агентство Tasnim.

У минулому році вона сколихнула міжнародні ЗМІ, фотографії дівчини стали вірусними.

Хоч вона і розповіла, що провела 50 пластичних операцій, більшість знімків в її публікаціях були сильно відредаговані.

Хто така Сахар Табар?

22-річна дівчина, відома як Сахар Табар, привернула увагу світових медіа завдяки своїм фото та відео, у яких вона нагадує зомбі-версію Анджеліни Джолі, повідомляє аналітик BBC на Близькому Сході Себастьян Ашер.

Має запалі щоки, пухлі губи і карикатурно перевернутий ніс, що стало наслідком десяток косметичних операцій. Вона каже, що зробила все це, аби бути схожою на американську зірку.

Копирайт изображения Instagram Image caption Instagram Сахар Табар вже видалили

В дівчини шалено почала зростати аудиторія в Instagram. Згодом вона зізналася, що частково досягла такого результату завдяки макіяжу та цифровому редагуванню - вона фактично перетворила себе на своєрідну художню інсталяцію.

Що ми знаємо про її арешт?

Правоохоронні органи заарештували Табар після того, як представники громадськості подали на неї скарги.

Дівчину звинуватили у блюзнірстві, підбурюванні до насильства, незаконному придбанні майна, образі діючого кодексу країни та заохоченні молоді до вчинення корупції.

Її Instagram вже видалили.

Таким чином вона приєдналася до довгого списку іранських впливових онлайн-блогерів, які порушили закон.

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