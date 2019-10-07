Жінка збурила Instagram через бажання бути схожою на Джолі. Її заарештували
Іранську зірку Instagram, яка стала відомою завдяки публікаціям про зусилля на шляху до схожості з актрисою Анджеліною Джолі, заарештували.
Сахар Табар затримали через злочини, які включають блюзнірство та підбурювання до насильства, повідомляє інформаційне агентство Tasnim.
У минулому році вона сколихнула міжнародні ЗМІ, фотографії дівчини стали вірусними.
Хоч вона і розповіла, що провела 50 пластичних операцій, більшість знімків в її публікаціях були сильно відредаговані.
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Хто така Сахар Табар?
22-річна дівчина, відома як Сахар Табар, привернула увагу світових медіа завдяки своїм фото та відео, у яких вона нагадує зомбі-версію Анджеліни Джолі, повідомляє аналітик BBC на Близькому Сході Себастьян Ашер.
Має запалі щоки, пухлі губи і карикатурно перевернутий ніс, що стало наслідком десяток косметичних операцій. Вона каже, що зробила все це, аби бути схожою на американську зірку.
В дівчини шалено почала зростати аудиторія в Instagram. Згодом вона зізналася, що частково досягла такого результату завдяки макіяжу та цифровому редагуванню - вона фактично перетворила себе на своєрідну художню інсталяцію.
Що ми знаємо про її арешт?
Правоохоронні органи заарештували Табар після того, як представники громадськості подали на неї скарги.
Дівчину звинуватили у блюзнірстві, підбурюванні до насильства, незаконному придбанні майна, образі діючого кодексу країни та заохоченні молоді до вчинення корупції.
Її Instagram вже видалили.
Таким чином вона приєдналася до довгого списку іранських впливових онлайн-блогерів, які порушили закон.
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