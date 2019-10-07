Копирайт изображения AFP Image caption В індіанських селах на Амазонці гостро не вичтачає католицьких священників

Ватикан готовий обговорювати ідею висвячення одружених католиків в священники - але тільки якщо мова йде про індіанців Південної Америки.

Майбутнє католицької церкви у віддалених регіонах Бразилії, де жителі джунглів бачать священника ледь не раз на рік, стало приводом скликати спеціальну асамблею синоду, присвячену Амазонії.

Амазонський синод триватиме три тижні: папа Франциск і 184 єпископи з Південної Америки будуть гаряче обговорювати проблеми Амазонії в цілому, в тому числі вирубку дощових лісів, що впливає на глобальне потепління.

Робочий документ синоду схожий на проєкт резолюції ООН: в порядку денному міграція, урбанізація, екологія, а в частині III - місіонерська роль католицької церкви серед тубільних народів регіону.

Пункт про скасування целібату в документах синоду привернув загальну увагу. Але пропозиція стосується виняткових випадків: в тубільних громадах пропонується призначати в служіння більш старших, авторитетних чоловіків, переважно з місцевих, навіть якщо вони одружені.

Єпископи з різних країн континенту підтримують такий вихід з кадрової кризи, з яким стикається католицька церква. Священників в Амазонії гостро не вистачає - але ж тільки священник має право здійснити таїнство причастя, яке є ключовою частиною кожної меси.

У 85% селищ в регіоні щонеділі причастя неможливе, а в деяких священника бачать лише раз на рік.

"Папа Франциск, який сам з Латинської Америки, інстинктивно відчуває проблеми регіону, - говорить професор Центру католицьких досліджень Грегорі Раян. - Стурбованість тим, як мало священників в Амазонії, - дійсно фундаментальна річ, що лежить в основі [цих проблем]. Католики переконані , що євхаристія - серце життя християнської громади ".

Копирайт изображения Getty Images Image caption Рідко село благословляє власний священик. Найчастіше доводиться чекати, поки він приїде "у відрядження" і зробить причастя

Спори про целібат

Одноголосного схвалення такої радикальної пропозиції на синоді очікувати не варто. Цю зустріч єпископів у Ватикані вже називають скандальною. У пресу просочилися висловлювання німецького кардинала Вальтера Брандмюллера, який сказав, що з Амазонського синоду почнеться саморуйнування Римської церкви.

У будь-якому випадку роль цієї наради лише рекомендаційна - остаточне рішення прийме папа.

Для багатьох целібат невіддільний від служіння Богу. Церква вчить, що священнослужитель перебуває в союзі лише з Богом і ніякі мирські турботи, такі як дружина і діти, не повинні відволікати його від служіння.

"Парафіяни відчувають, що у священника завжди буде для них час, вони не ввійдуть в його приватне життя, коли прийдуть до нього зі своєю проблемою", - говорить професор Лінда Вудхед, що спеціалізується на соціології релігії.

Є й матеріальний аспект: священники і монахи отримують грошове забезпечення спеціально заради того, щоб повністю присвячувати себе роботі в церкві. Якщо прихід очолить місцевий фермер з дружиною, дітьми, будинком і господарством, чи буде у нього час на служіння?

Противники "пільг" для католиків Амазонії побоюються, що лібералізація піде далі і папа Франциск взагалі скасує обов'язковий целібат. Спори викликає і такий пункт в порядку денному синоду, як "визначення служінь, які можна доручити жінкам".

Одружені священники вже є

Попри прихильність целібату з боку більшості католицького священства, в їхніх рядах вже є одружені чоловіки.

У цьому десятилітті ряд англіканських священників (гілки християнства, які формально очолює британський монарх і які діють в Британії та колишніх колоніях по всьому світу) звернулися до католицтва і перейшли під егіду Ватикану - в знак протесту проти того, що англіканська церква почала висвячувати жінок.

Англіканським пасторам одружитися завжди дозволяли, і при переході в католицтво одружені священники, зрозуміло, не стали розлучатися - Ватикан цього не вимагав.

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