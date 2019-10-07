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Нобелівську премію з фізіології та медицини присудили американцям Вільяму Келіну, Греггу Семенці та британцю Петеру Раткліффу, які досліджували реакцію клітин організму на наявність кисню.

Сума кожної з Нобелівських премій складає 9 млн шведських крон (близько 950 тис. доларів).

У понеділок, 7 жовтня, Нобелівський комітет почав оголошувати переможців премії за 2019 рік.

Згідно з графіком на сайті Нобелівської премії, у вівторок оголосять переможця з фізики, у середу - з хімії, в четвер - в сфері літератури, у п'ятницю вручать премію миру, а 14 жовтня - економіки.

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