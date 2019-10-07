Центр Чумацького Шляху вибухнув 3,5 млн років тому

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Спалах руйнівної енергії прорвався в нашу галактику, Чумацький Шлях, близько 3,5 мільйонів років тому, кажуть астрономи.

Вони стверджують, що так званий спалах Сіфтера розпочався біля супермасивної чорної діри в центрі галактики.

Його вплив був відчутний на відстані 200 000 світлових років.

Відкриття того, що центр Чумацького Шляху був більш динамічним, ніж вважали раніше, може призвести до повної переосмислення його еволюції.

"Ці результати кардинально змінюють наше розуміння Чумацького Шляху", - каже співавтор дослідження Магма Гуглієлмо з університету Сіднея.

"Ми завжди думали про нашу галактику як про неактивну, з не таким яскравим центром", - додала вона.

Спалах створив два величезні "іонізаційні конуси", що прорізалися Чумацьким Шляхом.

Команда, яку очолив професор Джосс Бленд-Гавторн з Австралії, використала дані, зібрані космічним телескопом Габбл, щоб розрахувати, коли відбувся масовий вибух високоенергетичного випромінювання.

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