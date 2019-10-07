Теракт у харківському пабі "Стіна": обвинувачену засудили до 11 років
Київський районний суд Харкова засудив до 11 років ув'язнення 52-річну Марину Ковтун, яку звинувачували в організації вибуху у харківському рок-пабі "Стіна" у листопаді 2014 року. Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.
Суд визнав Ковтун винною у "незаконному поводженні зі зброєю та боєприпасами" та "співучасті в теракті" і постановив конфіскувати її майно. Окрім того, суд задовольнив цивільні позови потерпілих на суму понад півмільйона гривень.
Прокуратура довела в суді, що жінка активувала та передала міну виконавцю, який і заніс її до пабу "Стіна". У безпосередньому виконанні злочину підозрювали Дмитра Логінова, який, за словами правоохоронців, втік до Росії.
В гаражі Марини Ковтун також знайшли арсенал зброї та боєприпасів (гранати, детонатори, протипіхотні міни, розтяжки для мін, автомати, підствольний гранатомет), які вона взяла на зберігання у жовтні 2014 року.
Водночас суд постановив, що день перебування Ковтун у СІЗО, де вона перебувала з листопада 2014 року, оцінюється як два дні відбування покарання. Таким чином вона може вийти на волю вже наприкінці 2020 року.
Вибух в рок-пабі "Стіна" у Харкові стався 9 листопада 2014 року. Постраждали 13 людей.
16 листопада за підозрою в організації вибуху затримали Марину Ковтун.
Як повідомляє Інтерфакс-Україна, 18 лютого 2015 року очільник УСБУ в Харківській області Олександр Пивовар заявив, що більшість підозрюваних у вибуху в пабі обміняли в рамках виконання мирного плану президента Порошенка, а в СІЗО перебуває лише два підозрюваних, зокрема Марина Ковтун.
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