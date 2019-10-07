Сергія Пашинського арештували до 4 грудня

  • 7 жовтня 2019
Пашинський Копирайт изображения УНІАН

Печерський районний суд Києва арештував колишнього народного депутата Сергія Пашинського до 4 грудня у справі про застосування вогенепальної зброї у 2016 році під час суперечки.

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