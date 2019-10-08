Дональд Трамп пригрозив знищити економіку Туреччини. Що сталося?

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Президент США Дональд Трамп пригрозив повністю знищити економіку Туреччини, якщо Анкара зробить те, що американський лідер вважатиме недопустимим. Що саме мав на увазі американський президент, він не уточнив.

Ця заява пролунала на тлі підготовки Туреччиною військової операції на півночі Сирії проти сирійських курдів, яка були союзниками США у боротьбі з "Ісламською державою".

У січні Трамп вже висловлював готовність зруйнувати турецьку економіку, якщо Анкара наважиться атакувати позиції курдів у Сирії після виведення американських військ.

"Я твердо заявляв про це раніше і кажу зараз: якщо Туреччина зробить що-небудь, що я, при своїй великій і винятковій мудрості, вважатиму недопустимим, я повністю знищу і зруйную економіку Туреччини (як вже робив це раніше)!", - написав Трамп у своєму твіттері.

"Вони (Туреччина - ред.) мають разом із Європою дивитися за захопленими бійцями ІД і їхніми родинами. США зробили набагато більше, ніж будь-хто передбачав, включаючи захоплення 100% халіфату ІД. Настав час іншим силам в регіоні, деякі з яких володіють величезним багатством, захистити свою територію", - додав Трамп.

У понеділок президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що рішення про операцію на півночі Сирії може бути схвалене найближчими днями.

За його словами, метою такої операції буде очищення прикордонних з Туреччиною територій від сил самооборони курдського ополчення, створення там зони безпеки і розміщення в цій зоні сирійських біженців, які наразі перебувають в Туреччині.

Білий дім раніше заявляв, що не стане перешкоджати цій військовій операції, але й участі в ній США не братимуть. Також з'явилася інформаці, що США почали виводити війська з територій Сирії, де має пройти операція.

Втім, пізніше у Білому домі підкреслили, що в насправді жодного виведеннявійськ не буде: приблизно 50 спецпризначенців просто передислокують з району майбтньої операції в інші райони Сирії. Усього в Сирії перебувають близько тисячі американських військових.

Раніше Дональд Трамп писав у твіттері, що США "пора вийти з безкінечних війн" і повернути американських військових додому. При цьому він не виключив, що американці можуть "повернутися і завдати вирішального удару".

Представник Сирійських демократичних сил (SDF), які під керівництвом курдів займають відбиту в ІД територію на півночі Сирії, засудив рішення Вашингтону.

"США запевняли, що не дозволять Туреччині проводити військові операції проти цього регіону", - заявив Кіно Габріель.

"Ця заява стала сюрпризом. Ми можемо сказати, що це удар у спину SDF", - додав він.

Курдські Загони народної самооборони (YPG), які підтримують США, зіграли важливу роль у розгромі "Ісламської держави" на півночі Сирії.

Туреччина вважає курдське ополчення відгалуженням Робочої партії Курдистану, яка в країні є забороненою.

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