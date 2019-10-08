Кросівки Adidas перепродають за $50 тисяч. Три дні тому вони коштували $120

Рідкісні кросівки Adidas, які кілька днів тому продали, аби зібрати гроші на благодійність, тепер перепродають в інтернеті - подекуди, в сотні разів дорожче.

Лімітована лінійка кросівок Blackburn Spezials була розроблена Гері Еспденом, одним із провідних дизайнерів Adidas.

В рамках виставки, яка пройшла у місті Блекберн минулої п'ятниці, 200 пар цього взуття були продані по 100 фунтів стерлінгів за кожну (приблизно $120).

Виручені кошти пішли на благодійсність - зокрема, на допомогу притулку для безхатченків у Блекберні.

Відтоді минуло всього кілька днів, і тепер чимала кількість кросівок Blackburn Spezials перепродаються на cайті eBay.

Деякі - найскромніші - продавці просять за них майже 1 тисячу доларів, тоді як інші - до 50 тисяч.

Копирайт изображения eBay

На виставку, де продавалися Blackburn Spezials, з'їхалися фанати кросівок з усієї Британії, а також з інших країн: зокрема, з Австралії, Бельгії, Німеччини та Нідерландів.

Деякі з них упродовж кількох днів жили у палатках неподалік від місця, де проходила виставка.

На тому ж заході також представлені кросівки, підписані відомими музикантами - репером Snoop Dogg та екслідерами гуртів Oasis і The Stone Roses Ноелом Галлахером та Іеном Брауном.

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