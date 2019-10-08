Космологія і екзопланета: Нобелівську премію з фізики дали трьом вченим
Нобелівську премію з фізики цього року присудили одразу трьом вченим.
Джеймсу Піблсу - "за теоретичні відкриття у фізичній космології" та Мішелю Мейору і Дідьє Кело "за відкриття екзопланети на орбіті навколо сонцеподібної зірки", йдеться у повідомленні Нобелівського комітету.
Як зазначають організатори премії, у 1995 році Мішель Мейор і Дідьє Кело увійшли в історію, вперше виявивши планету за межами Сонячної системи, яка обертається навколо сонцеподібної зірки.
"Їхня знахідка здійснила революцію в астрономії, і відтоді було виявлено ще 4 тисячі екзопланет в межах Чумацького шляху", - йдеться у повідомленні.
Водночас, говорячи про досягнення Джеймса Піблса, організатори зазначають, що "його теоретичні роботи, які розроблялися упродовж 20 років, є основою сучасного розуміння історії всесвіту - від Великого вибуху до наших днів".
Троє вчених розділять між собою премію в розмірі 9 мільйонів шведських крон (близько 950 тисяч доларів).
Нобелівська премія з фізики вручається з 1901 року. Відтоді її лауреатами ставали 207 вчених.
Переможців премії за 2019 рік Нобелівський комітет почав оголошувати у понеділок, 7 жовтня, коли визначив лауреата в галузі медицини.
Премію з медицини вручили американцям Вільяму Келіну, Греггу Семенці та британцю Петеру Раткліффу, які досліджували реакцію клітин організму на наявність кисню.
Згідно з графіком на сайті Нобелівської премії, у середу оголосять лаурета премії з хімії, в четвер - в сфері літератури, у п'ятницю вручать премію миру, а 14 жовтня - премію з економіки.
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