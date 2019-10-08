Більшість проти відкриття ринку землі - опитування

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В Україні 73% респондентів, яких опитала соціологічна група "Рейтинг", висловились проти зняття мораторію на продаж сільськогосподарських земель.

За даними опитування, лише 19% підтримали відкриття ринку землі, ще 8% - не визначились з цим.

Відносно вищий рівень підтримки старту ринку - серед молодших та заможніших респондентів, власників паю, які його самостійно обробляють. Але навіть у названих категоріях, за даними дослідження, кількість противників цієї ініціативи не менше 60%.

Проти продажу землі іноземцям виступає 81% опитаних, підтримують це лише 13%.

"74% вважають, що рішення про запровадження продажу земель сільськогосподарського призначення в Україні повинне прийматися на всеукраїнському референдумі. 17% - мають протилежну думку", - йдеться в результатах.

В ході дослідження з 28 вересня до 1 жовтня 2019 року опитали населення від 18 років і старше. Вибіркова сукупність - 2000 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження: не більше 2,2%.

Законопроєкт в Раді

Уряд вже подав на розгляд парламенту законопроєкт, який має запустити продаж землі сільськогосподарського призначення.

Згідно з його текстом, заборону на продаж землі такого призначення скасують з 1 жовтня 2020 року.

Купувати землю, за цим проєктом, зможуть громадяни України, юрособи, територіальні громади та держава.

Іноземні громадяни та особи без громадянства зможуть отримувати землю у власність, якщо вони успадкували її. Проте вони будуть зобов'язані продати земельну ділянку впродовж року.

Вже кілька років поспіль МВФ закликає Україну скасувати мораторій на продаж землі та провести аграрну реформу. Світовий банк називає земельну реформу ключовою та нагальною для країни і наголошує, що ціни на сільгоспземлю після відкриття ринку зростуть в рази.

У відповідь українська влада погоджується, що ситуацію треба змінювати, але конкретних дій так і не відбувалося.

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