Метелики, птахи і зебри: магія руху тварин

  • 14 жовтня 2019

Британське королівське товариство біологів (Royal Society of Biology) оголосило фіналістів щорічного фотоконкурсу

Конкурс передбачає дві категорії:

  • "Молодий фотограф року"
  • "Фотограф року"

Тема конкурсу цього року - "Спіймати рух".

Метелик Копирайт изображения Will Lawson
Image caption Вілл Лоусон сфотографував цього метелика "під час обіду" в Хіклінг-Брод, Англія. Робота представлена в категорії "Молодий фотограф року".
Зебри Копирайт изображения Lillian Quinn
Image caption Ще один молодий фотограф, Ліліан Квін, зобразила стадо зебр, яке мчить уперед в Національному заповіднику Масаі-Мара в Кенії.
Мулисті стрибуни Копирайт изображения Sundhir Gaikward
Image caption Робота Сундхіра Гайкварда в категорії "Фотограф року" демонструє, як мулисті стрибуни воюють за територію.
Руда м'якотілка Копирайт изображения Nick Edwards
Image caption Руда м'якотілка під час польоту. Це фото Нік Едвардс зробив на острові Вайт біля південного узбережжя Англії.
Presentational white space
Птахи Копирайт изображения Kallol Mukherjee
Image caption Каллол Мукерджі "спіймав" майже симетричний політ великої зграї горобців. Ці птахи залишаються на дуже великій висоті у Гімалаях майже вісім місяців і спускаються на низькі висоти лише через брак їжі - коли верхні райони повністю вкриває сніг.
Сумчаста тварина Копирайт изображения Adrià López Baucells
Image caption На фото, яке Адріаа Лопес Бозелс зробив у нічному Манаусі (Бразилія), - стрибок невідомої сумчастої тварини.
Полярний ведмідь Копирайт изображения Ian Stone
Image caption Білий ведмідь струшує сніг. За дві години до того, як фотограф Іян Стоун зробив цю світлину, потужний сніговий шторм накрив Гудзонову затоку в Канаді та її пухнастого мешканця.
Колібрі Копирайт изображения Kristhian Castro
Image caption Це фото колібрі Крістіан Кастро зробив під час заходу сонця в Колумбії. Птахи цього виду можуть здійснювати до 75 помахів крилами в секунду.
Молодий тигр грається зі своєю здобиччю Копирайт изображения Amogh Gaikwad
Image caption "Час для розваг". Так Амог Гайквад назвав своє фото, на якому молодий тигр грається зі своєю здобиччю після успішного полювання в тигровому заповіднику Тадоба в Індії. Робота представлена в категорії "Молодий фотограф року".
Качки Копирайт изображения Carlos Perez Naval
Image caption Ще одна робота в категорії "Молодий фотограф року". Карлос Перез Наваль підгледів, як дві білокрилі качки воюють у водах іспанського Сьюдад-Реала.

Переможців конкурсу оголосять на щорічній церемонії нагородження 10 жовтня в Інституті Френсіса Кріка, Лондон, в рамках Тижня біології.

Всі зображення захищені авторським правом.

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