Британське королівське товариство біологів (Royal Society of Biology) оголосило фіналістів щорічного фотоконкурсу
Конкурс передбачає дві категорії:
- "Молодий фотограф року"
- "Фотограф року"
Тема конкурсу цього року - "Спіймати рух".
Переможців конкурсу оголосять на щорічній церемонії нагородження 10 жовтня в Інституті Френсіса Кріка, Лондон, в рамках Тижня біології.
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