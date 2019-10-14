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Каллол Мукерджі "спіймав" майже симетричний політ великої зграї горобців. Ці птахи залишаються на дуже великій висоті у Гімалаях майже вісім місяців і спускаються на низькі висоти лише через брак їжі - коли верхні райони повністю вкриває сніг.