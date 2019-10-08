Вже 11: в Таїланді знайшли ще п'ять загиблих слонів, що намагалися врятувати слоненя

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Кількість слонів, які загинули після падіння у водоспад в Таїланді, зросла до 11.

Вважається, що тварини намагалися врятувати слоненя, яке зіслизнуло з кручі.

Представники місцевої влади в національному парку Кхауяй в центральному Таїланді спочатку помітили лише шість мертвих слонів.

Ще п'ять тіл зафіксував безпілотник поблизу сумнозвісного водоспаду, відомого під назвою Хей Нарок (Пекельний водоспад).

Серед загиблих слонів знайшли трирічне слоненя, розповіли представники парку на вихідних, повідомляє агентство Reuters.

"Ми думаємо, що слони намагалися перейти на інший бік річки", - сказав агентству чиновник Бадін Чансрікам.

"Можливо, один із маленьких слонів міг зіслизнути, і дорослі намагалися врятувати його, але замість цього їх змітала вода".

Коли на вихідних виявили перші шість мертвих тварин, на скелі знайшли також двох живих знесилених слонів.

Копирайт изображения Khao Yai National Park Image caption Тайська влада опублікувала фото вцілілого слона, який намагався "оживити" свого супутника

Рейнджери парку спустили вцілілим слонам їжу з харчовими добавками, щоб допомогти відновити сили і піднятися назад у ліс.

Але експерти попереджають, що їх виживання в майбутньому - під сумнівом, оскільки слони покладаються на великі стада для самозахисту та пошуку їжі.

Трагедія також може справити на слонів негативний емоційний вплив. Відомо, що слони виявляють ознаки горя.

У парку є близько 300 слонів, він є домівкою для різних диких тварин, зокрема ведмедів та гібонів, і є популярним місцем для туристів.

Працівники національного парку намагаються витягти тіла слонів з річки, оскільки є побоювання, що туші можуть забруднити воду.

За повідомленням газети Bangkok Post, збільшення кількості загиблих слонів робить цю трагедію однією з найбільших втрат для слонової популяції Таїланду за останній час.

Водоспад Хей Нарок вже ставав місцем трагедій. Стадо з восьми слонів загинуло тут після падіння у 1992 році, ця подія привернула увагу всієї країни.

В Таїланді живуть сім тисяч азійських слонів, більш ніж половина з них живе в неволі.

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